Μπελέρης: Δυναμικό παρών και μηνύματα από τη συγκέντρωση στη Χειμάρρα

Παρόντες οι δήμαρχοι Αθηνών και Θεσσαλονίκης στη συγκέντρωση υπέρ του δημάρχου Χειμάρρας.

Με κεντρικό αίτημα την άμεση απελευθέρωση και ορκωμοσία του εκλεγμένου δημάρχου Φρέντυ Μπελέρη, Έλληνες μειονοτικοί της Αλβανίας πραγματοποίησαν σήμερα το απόγευμα μαχητική συγκέντρωση στην Χειμάρρα, λίγο αφού ο ίδιος είχε παραχωρήσει αποκλειστική δήλωση στον ΑΝΤ1.

Στην εκδήλωση παρέστησαν και χαιρέτισαν οι δήμαρχοι της Αθήνας Κώστας Μπακογιάννης και της Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ενώ προβλήθηκε και μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του αντιπροέδρου της Κομισιόν κ. Μαργαρίτη Σχοινά.

Καθώς συμπληρώθηκαν τρεις μήνες από την σύλληψη και προφυλάκιση του Μπελέρη για απόπειρα εξαγοράς ψήφων, οι αλβανικές δικαστικές αρχές εξακολουθούν να τον κρατούν προφυλακισμένο χωρίς να έχουν ορίσει δικάσιμο, ούτε καν να του έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες.

Κατά τους μειονοτικούς και την ηγεσία τους, η συνεχιζόμενη κράτησή του αποτελεί μέρος σχεδιασμού, ώστε να εκπνεύσουν οι προβλεπόμενες από τον εκλογικό κώδικα προθεσμίες και να μην μπορεί να ορκιστεί δήμαρχος.

Σήμερα, απο την Χειμάρρα, στείλαμε όλοι μαζί ένα καθαρό και ηχηρό μήνυμα. Η δημοκρατία δεν φυλακίζεται. Η φωνή των πολιτών δεν φιμώνεται. Η εντολή του λαού δεν νοθεύεται. Η Χειμάρρα έχει δήμαρχο. Τελεία και παύλα. Με όνομα και επίθετο. Φρέντης Μπελέρης. Η δημοκρατία, η… pic.twitter.com/K1jG0WDSi3 — Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) August 14, 2023

Σε τέτοια περίπτωση ο ίδιος κώδικας προβλέπει, προκήρυξη σε σύντομο χρονικό διάστημα νέων εκλογών στον Δήμο.

Έλληνες ομογενείς από πόλεις και χωριά της περιοχής κάποιοι και από την Ελλάδα, συνέρρευσαν στην κεντρική πλατεία της Χειμάρρας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των βορειοηπειρωτικών σωματείων, αλλά και της οργάνωσης «Ομονοια», για να διαδηλώσουν υπέρ της άμεσης αποφυλάκισης και της άμεσης ορκωμοσίας του Φρέντη Μπελέρη. Παρουσία είχαν με εκπροσώπους τους και τα κόμματα της αλβανικής αντιπολίτευσης, τα οποία είχαν στηρίξει τον Μπελέρη στις νικηφόρες εκλογές και είχαν καταγγείλει για μεθοδεύσεις στην συνέχεια τον πρωθυπουργό Έντι Ραμα.

Απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους με μήνυμα και «με την ιδιότητά μου του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής», όπως , σημείωνε σε αυτό ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, μεταξλύ άλλων.

Από το βήμα της συγκέντρωσης ο Κώστας Μπακογιάννης χαρακτήρισε την σημερινή παρουσία του στη Χειμάρρα «προσκύνημα για την ελευθερία, τάμα για τη δημοκρατία» και πρόσθεσε:

«Ως δήμαρχος Αθηναίων αλλά και ως πρόεδρος του δικτύου Β40 που αποτελείται από δεκάδες δήμους 11 χωρών των Βαλκανίων, σας μεταφέρω το μήνυμα: Η δημοκρατία δεν φυλακίζεται. Η φωνή των πολιτών δεν φιμώνεται. Η εντολή του λαού δεν νοθεύεται.

Η Χειμάρρα έχει δήμαρχο, τελεία και παύλα. Έχει όνομα και επώνυμο: Φρέντη Μπελέρης. Ο Φρέντη Μπελέρης δικαιούται μια δίκαιη δίκη. Η παράνομη προφυλάκιση παραβιάζει το κράτος δικαίου και το τεκμήριο αθωότητας. Ο Φρέντη Μπελέρης δικαιούται να ορκιστεί Δήμαρχος και να αναλάβει τα καθήκοντα που του εμπιστεύτηκαν οι συμπολίτες του. Το δικαιούται ο ίδιος. Το δικαιούται ο λαός της Χειμάρρας».



Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας ανέφερε, απευθυνόμενος στους ομογενείς, μεταξύ άλλων : «Ο λαός της Μακεδονίας, είναι δίπλα σας. Κι’ αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε μαζί.

Και θα τη δώσουμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου.

Ήδη με πρωτοβουλία μου, έχει σταλεί επιστολή σε όλο το δίκτυο αδελφοποιημένων πόλεων με τη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση Μπελέρη.

Από το Σίδνεϋ μέχρι το Σαν Φρανσίσκο….

Πρέπει όλοι να μάθουν γιατί ο Φρέντη βασανίζεται και καταπατώνται τα δικαιώματα του.

Κανείς να μη μπορεί να πει πως δεν ήξερε, πως σε ετούτη τη γωνία της γης, η Δημοκρατία απειλείται και ξεριζώνεται.

Γιατί η μάχη για τα δικαιώματα του Μπελέρη είναι μια μάχη για τη δημοκρατία και την προστασία της ελληνικής εθνικής μειονότητας.

Κι η παράνομη φυλάκιση του δεν έχει καμία σχέση με το δρόμο που θέλει να πάρει η Αλβανία».

Μίλησαν ακόμα ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ Βαγγέλης Ντούλες, εκπρόσωπος της Ομόνοιας, κ.α, ενώ παρέστησαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές της ΝΔ Κώστας Γκιουλέκας, Βασίλης Γιόγιακας, ο δήμαρχος Ηγουμενίτσας Γιάννης Λώλος, κ.α.

Ο εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος Ύβι Κάσο χαρακτήρισε τον Μπελέρη «πολιτικό κρατούμενο», ενώ παραβρέθηκε και ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης της Αλβανίας Ύλλι Μανιάνι. Η συγκέντρωση διεξήχθη σε ήρεμο κλίμα και στην ελληνική και αλβανική γλώσσα.

