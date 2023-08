Κόσμος

Ουκρανία: Επίσκεψη Ζελένσκι σε κέντρο διοίκησης στο Ντονέτσκ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιθεώρησε στρατιωτικές δυνάμεις που αγωνίζονται με στόχο την απελευθέρωση εδαφών κοντά στην κατεχόμενη από τους Ρώσους πόλη Σολεντάρ, βόρεια της Μπαχμούτ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε σήμερα κέντρο διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων κοντά στην πρώτη γραμμή του ανατολικού μετώπου, στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Όπως έγινε γνωστό από την ουκρανική προεδρία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιθεώρησε στρατιωτικές δυνάμεις που αγωνίζονται με στόχο την απελευθέρωση εδαφών κοντά στην κατεχόμενη από τους Ρώσους πόλη Σολεντάρ, βόρεια της Μπαχμούτ. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο ουκρανός πρόεδρος ενημερώνεται από αξιωματικούς για τις εξελίξεις στο πεδίο των μαχών.

Νωρίτερα σήμερα, η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ ανέφερε πως την προηγούμενη εβδομάδα ο ουκρανικός στρατός απελευθέρωσε έκταση τριών τετραγωνικών χιλιομέτρων στη συγκεκριμένη περιοχή.

