Φωτιές στη Γαλλία: Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις φλεγόμενες περιοχές

Πάνω από 3.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τέσσερις κατασκηνώσεις, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Σφοδρή πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Δευτέρα σε τρεις κοινότητες της νότιας Γαλλίας, ανάμεσά τους στο παραθαλάσσιο θέρετρο Αρζελέ-σιρ-Μερ, οδηγώντας στην εσπευσμένη απομάκρυνση 3.000 και πλέον ανθρώπων από διάφορες κατασκηνώσεις, σύμφωνα με την πυροσβεστική και τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε «λίγο μετά τις 17:00» [σ.σ. τοπική ώρα· στις 18:00 ώρα Ελλάδας] στα Ανατολικά Πυρηναία, νομό που γειτονεύει με την Ισπανία, εξήγησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο οι αρχές της νομαρχίας, διευκρινίζοντας πως έχει εξαπλωθεί σε «4.800 στρέμματα σε περιαστική ζώνη με μεγάλη συγκέντρωση τουριστών».

Η πυρκαγιά οδεύει να «οριοθετηθεί αλλά η πλήρης κινητοποίηση των πυροσβεστών συνεχίζεται», ανέφεραν περί τις 01:00 [02:00 ώρα Ελλάδας]. Πλήττει τρεις κοινότητες, τη Σεντ Αντρέ, τη Σορέντ και την Αρζελέ-σιρ-Μερ.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά λεπτή εξαιτίας της μεγάλης ζέστης, της ξηρασίας και των ριπών ανέμων ταχύτητας ως και 80 χιλιομέτρων την ώρα», σύμφωνα με τις νομαρχιακές ακτές.

Περίπου «430 πυροσβέστες» επιχειρούν από την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ανέφερε η νομαρχία. Υποστηρίχθηκαν από «οκτώ Canadair, τρία Dash και τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα. Τα εναέρια μέσα θα ξαναρχίσουν τις ρίψεις μόλις ξημερώσει».

Δεν αναφέρθηκαν θύματα μεταξύ πολιτών στην περιοχή, ωστόσο 17 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με τις αρχές. Τα Ανατολικά Πυρηναία είναι η περιοχή της Γαλλίας που πλήττεται περισσότερο από την ξηρασία.

Ο Σαμουέλ Μολί, ο δήμαρχος της Σεντ Αντρέ, έκανε λόγο για «καταστροφική» κατάσταση. «Είμαστε αντιμέτωποι με πυρκαγιά (έντασης) που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ», δήλωσε στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό France Bleu Roussillon, κάνοντας λόγο για «πολλές ζημιές» που μένουν να αποτιμηθούν.

Ο δήμαρχος της Αρζελέ, ο Αντουάν Παρά, τόνισε πως η φωτιά είναι «πολύ δύσκολο να ελεγχθεί». «Κατασκήνωση κάηκε εντελώς» και «κόσμος έχασε τα σπίτια του», τόνισε χθες το βράδυ μιλώντας στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό.

