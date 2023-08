Αθλητικά

Πόλο: Η Εθνική Εφήβων πρωταθλήτρια Ευρώπης

Σε ένα συγκλονιστικό τελικό, τα «χρυσά παιδιά» του Ηλία Μαχαίρα, αναδείχθηκαν νικητές απέναντι στους Σέρβους.

Μετά από συγκλονιστικό αγώνα στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εφήβων στην υδατοσφαίριση, η εθνική επικράτησε με 9-8 της Σερβίας, στη Μανίσα της Τουρκίας και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης! Τα παιδιά του Ηλία Μαχαίρα έκαναν το δύο στα δύο απέναντι στους Σέρβους, αφού τους είχαν νικήσει και στη 2η αγωνιστική για τον Β΄ όμιλο στην ίδια διοργάνωση με 11-9. Οι έφηβοι Έλληνες πολίστες έγραψαν μια ακόμα λαμπρή σελίδα στην Ιστορία της ελληνικής υδατοσφαίρισης. Κατέκτησαν αήττητοι το χρυσό μετάλλιο.

Αυτό είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο που κατακτά η Ελλάδα σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων και, παράλληλα, το πρώτο χρυσό σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση για την ελληνική υδατοσφαίριση, που πρωταγωνίστησε και αυτό το καλοκαίρι.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ισπανία που νίκησε στον «μικρό» τελικό 14-8 την Ουγγαρία.

Οι Έλληνες διεθνείς μπήκαν δυναμικά στον τελικό και με βασικό όπλο την άμυνα και επιθετικές λύσεις με όλους τους τρόπους, αιφνιδίασαν και προηγήθηκαν με ένα σερί 6-0. Το πρώτο ημίχρονο έληξε 6-1 υπέρ της εθνικής Ελλάδας. Οι Σέρβοι κατάφεραν να μειώσουν σε 6-4 και 7-5, αλλά οι Έλληνες κατάφεραν να ξεφύγουν και πάλι μέχρι το 9-5. Οι αντίπαλοι μείωσαν σε 9-8 και απείλησαν με ισοφάριση στο φινάλε, αλλά η Ελλάδα κράτησε τελικά το υπέρ της αποτέλεσμα και σήκωσε το τρόπαιο.

Κορυφαίος τερματοφύλακας της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο πορτιέρε της Εθνικής Ελλάδας Δημήτρης Κρατημένος.

Απονομές των μεταλλίων και του τροπαίου στους χρυσούς νικητές έκανε ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Κυριάκος Γιαννόπουλος με την ιδιότητά του ως Αντιπρόεδρος της LEN.

ΕΛΛΑΔΑ - ΣΕΡΒΙΑ 9-8

Οκτάλεπτα: 3-1, 3-0, 1-4, 2-3.

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Κρατημένος, Λυκούδης 2, Κόκκινος 1, Καρατζάς 2, Καπράγκος 1, Λασκαρίδης 2, Ζερβουδάκης 1, Χωματάς, Μητράκης, Σιαμάς, Μπέλεσης, Μαραγκουδάκης, Μαυριόπουλος.

ΣΕΡΒΙΑ: Ντίμκοβιτς, Μποντίρογκα, Νοβάκοβιτς 1, Ιτσίτοβιτς, Σπάσοβιτς, Γκλάντοβιτς 3, Λάζιτς, Κόγιτς, Αντάμοβτς 2, Μπόσκοβιτς 1, Κρίστιτς 1, Ντίμιτς, Σάβιτς.

