Πολιτική

Δεκαπενταύγουστος: Στην Τήνο ο πρωθυπουργός, στην Αλεξανδρούπολη η ΠτΔ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάζεται σήμερα στους ναούς όλης της χώρας η Κοίμηση της Θεοτόκου, με την Τήνο να έχει την τιμητική της.

Πλήθος κόσμου συρρέει τις τελευταίες ώρες στο νησί. Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα τελέστηκε χθες στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας ο Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός.

Στην Τήνο θα βρεθεί σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και τις εκδηλώσεις για την επέτειο τορπιλισμού τού καταδρομικού «Έλλη».

Στην Τήνο θα βρεθεί και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο. Φέτος συμπληρώνονται 83 χρόνια από τον τορπιλισμό της «Έλλης», ο οποίος έγινε στο λιμάνι της Τήνου το 1940.

Στην Αλεξάνδρούπολη θα βρεθεί σήμερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου.

Στις 9.30 το πρωί, η κ. Σακελλαροπούλου θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

