Κόσμος

Κιμ Γιονγκ Ουν: Επιστολές στον Πούτιν για ενίσχυση των μεταξύ τους σχέσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επιστολές απεστάλησαν με αφορμή την 78η επέτειο της απελευθέρωσης της Κορέας από την ιαπωνική αποικιοκρατία του 1910-45, η οποία αποτελεί εθνική εορτή και στη Νότια Κορέα.

-







Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αντάλλαξαν επιστολές, δεσμευόμενοι να αναπτύξουν τις σχέσεις τους σε μια «μακρά στρατηγική συνεργασία», όπως τη χαρακτήρισε ο Κιμ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Πιονγκγιάνγκ KCNA.

Οι επιστολές απεστάλησαν με αφορμή την 78η επέτειο της απελευθέρωσης της Κορέας από την ιαπωνική αποικιοκρατία του 1910-45, η οποία αποτελεί εθνική εορτή και στη Νότια Κορέα.

Στην επιστολή του προς τον Πούτιν, ο Κιμ δήλωσε ότι η φιλία των δύο χωρών σφυρηλατήθηκε κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με νίκη επί της Ιαπωνίας και τώρα «καταδεικνύει πλήρως το αήττητο και τη δύναμή τους στον αγώνα για τη συντριβή των αυθαίρετων πρακτικών και την ηγεμονία των ιμπεριαλιστών», σύμφωνα με το KCNA.

«Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι η φιλία και η αλληλεγγύη…θα αναπτυχθούν περαιτέρω σε μια μακρά στρατηγική συνεργασία που συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της νέας εποχής», ανέφερε ο Κιμ στην επιστολή του.

«Οι δύο χώρες πάντα θα αναδεικνύονται νικήτριες, υποστηρίζοντας σθεναρά η μία την άλλη και συνεργαζόμενες μεταξύ τους στην πορεία για την επίτευξη του κοινού τους στόχου».

Οι ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει τη Βόρεια Κορέα ότι προμηθεύει τη Ρωσία με όπλα για τον πόλεμό της στην Ουκρανία. Η Πιονγκγιάνγκ και η Μόσχα αρνούνται κάτι τέτοιο. Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος, στο μήνυμά του προς τον Κιμ, επίσης δεσμεύθηκε να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις.

«Είμαι σίγουρος ότι θα ενισχύουμε τη διμερή συνεργασία σε όλους τους τομείς για την ευημερία των δύο λαών και την ισχυρή σταθερότητα και ασφάλεια της κορεατικής χερσονήσου και ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Ασίας», ανέφερε ο Πούτιν σύμφωνα με το KCNA.

Ειδησεις σήμερα:

Φωτιές στη Γαλλία: Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις φλεγόμενες περιοχές

Πόλο: Η Εθνική Εφήβων πρωταθλήτρια Ευρώπης

Φωτιές στη Χαβάη: Ασύλληπτες διαστάσεις παίρνει η καταστροφή (εικόνες)