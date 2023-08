Αθλητικά

Κριστιάνο Ρονάλντο – Instagram: Έσπασε κάθε ρεκόρ ακολούθων

Δυο αθλητές, μια τραγουδίστρια, μια influencer και ένας ηθοποιός στις πρώτες 5 θέσεις.

Άλλο ένα ρεκόρ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, που αγωνίζεται στη Σασουδική Αραβία με την Αλ Νασρ, έφτασε στον εντυπωσιακό στόχο των 600 εκατομμυρίων ακολούθων (followers )στο Instagram.

Είναι ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε σε αυτό το σημείο, κάτι πρωτόγνωρο σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο. Τον Νοέμβριο, ο CR7 είχε ήδη 500 εκατομμύρια ακόλουθους.

Στη 2η θέση της κατάταξης βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι με 482 εκατομμύρια ακόλουθους, ενώ η τραγουδίστρια Σελένα Γκόμεζ είναι τρίτη με 427 εκατομμύρια.

Στην 4η θέση εμφανίζεται η «influencer» Κάιλι Τζένερ με 398 εκατομμύρια ακόλουθους και την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνει ο ηθοποιός Ντουέιν Τζόνσον, γνωστός ως «The Rock», με 388 εκατομμύρια.

