Κόσμος

Τραμπ: Νέα δίωξη για προσπάθειες αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος του 2020

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Στημένες οι κατηγορίες» απαντά ο ίδιος.

-

Η δικαιοσύνη στην πολιτεία της Τζόρτζια άσκησε δίωξη χθες Δευτέρα στον αμερικανό πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και άλλα 18 πρόσωπα για τις παράνομες προσπάθειες που φέρονται να κατέβαλαν για να εξασφαλίσουν την ανατροπή του αποτελέσματος των εκλογών του 2020 σε αυτή την πολιτεία-κλειδί.

Πρόκειται για την τέταρτη ποινική δίωξη σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τους έξι μήνες, εν μέσω της εσωκομματικής διαδικασίας των Ρεπουμπλικάνων προκειμένου να αναδειχθεί ο υποψήφιος της παράταξης για τον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο του 2024. Η εισαγγελέας της κομητείας Φούλτον, Φάνι Γουίλις, βασίστηκε σε ισχύοντα νόμο στην Τζόρτζια που αφορά τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος για την απαγγελία των κατηγοριών. Ο νόμος, που χρησιμοποιείται κυρίως για την άσκηση ποινικών διώξεων σε μέλη συμμοριών, προβλέπει την επιβολή ποινών φυλάκισης 5 ετών ως και κάθειρξης 20 ετών.

Παρά την ήττα του τότε απερχόμενου προέδρου στην Τζόρτζια το 2020, ο κ. Τραμπ και οι συγκατηγορούμενοί του «αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν ότι έχασαν» και «συμμετείχαν εν γνώσει τους και ιδία βουλήσει σε συνωμοσία προκειμένου να ανατραπεί παράνομα το αποτέλεσμα» των εκλογών, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Σώμα ενόρκων που συνεδρίασε στην πρωτεύουσα της νοτιοανατολικής πολιτείας των ΗΠΑ ενέκρινε την απαγγελία των κατηγοριών στο τέλος μιας ημέρας καταθέσεων αυτοπτών μαρτύρων που κλήθηκαν από την εισαγγελία. Το σώμα αυτό πολιτών με ευρείες εξουσίες συγκροτήθηκε από την κυρία Γουίλις, η οποία διενεργούσε έρευνα για την υπόθεση από το 2021, προκειμένου να καταλήξει σε συμπέρασμα για το αν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ώστε να ασκηθεί δίωξη στον θυελλώδη μεγιστάνα των ακινήτων, ιδίως για απάτη και παράνομη προσπάθεια επέμβασης σε εκλογική διαδικασία.

Δεν είναι δυνατή η απονομή χάριτος

Ο ενδιαφερόμενος επιτέθηκε εκ νέου στην εισαγγελέα, με ανακοίνωση της εκστρατείας του που δημοσιοποιήθηκε χθες Δευτέρα το βράδυ: καταφέρθηκε εναντίον αυτής της «έξαλλης» Δημοκρατικής δικαστικού, που κατ’ αυτόν υπηρετεί τα συμφέροντα του Τζο Μπάιντεν, του Δημοκρατικού προέδρου.

Η κυρία Γουίλις «καθυστέρησε στρατηγικά την έρευνά της για να επέμβει στο μάξιμουμ στην πορεία προς τις προεδρικές εκλογές του 2024 και να βλάψει την εκστρατεία Τραμπ που κυριαρχεί» στις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση, που δεν αναφέρεται ρητώς στην απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην προέδρου.

Την έρευνα πυροδότησε κυρίως τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2021 –ηχογράφησή της έχει δοθεί στη δημοσιότητα–, στην οποία απαιτούσε από τοπικό ανώτερο αξιωματούχο να του «βρει» περίπου 12.000 ψηφοδέλτια υπέρ του που έλειπαν για να κερδίσει την πολιτεία. Για να αποφευχθούν βίαια επεισόδια ή πιέσεις, στήθηκαν μπάρες ασφαλείας μπροστά στο δικαστήριο στην Ατλάντα.

Αντίθετα με ό,τι ισχύει με διαδικασίες σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οι ακροαματικές διαδικασίες στην Τζόρτζια μεταδίδονται απευθείας τηλεοπτικά, όμως ο κ. Τραμπ, που οφείλει μέρος της διασημότητάς του στο ότι συμμετείχε σε εκπομπές «ριάλιτι», δεν είχε δικαίωμα να είναι παρών. Ακόμα κι αν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές της επόμενης χρονιάς, δεν θα μπορεί να απονείμει χάρη στον εαυτό του, ούτε να εξασφαλίσει εγκατάλειψη των διώξεων από την εισαγγελία, καθώς πρόκειται για υπόθεση σε επίπεδο πολιτείας, επομένως το ομοσπονδιακό κράτος δεν μπορεί να επέμβει.

Η διαδικασία αφορά εν μέρει πράξεις που συμπεριλήφθηκαν στη δίωξη η οποία ασκήθηκε την 1η Αυγούστου στον κ. Τραμπ από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον για παράνομους ελιγμούς που φέρεται να έκανε στις εκλογές του 2020 σε επτά κρίσιμες πολιτείες, ανάμεσά τους και στην Τζόρτζια. Η ημερομηνία αυτής της δίκης δεν έχει οριστεί. Ως προς την υπόθεση σε βάρος του στην Τζόρτζια, η κυρία Γουίλις είπε πως έχει σκοπό η δίκη να διεξαχθεί «μέσα στους προσεχείς έξι μήνες» και ότι θα δικαστούν μαζί όλοι οι συγκατηγορούμενοι.

Ο πρώην πρόεδρος, που ως τώρα συντρίβει στις δημοσκοπήσεις τους αντιπάλους του στην εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων, θα βρεθεί αντιμέτωπος με άλλες δίκες τον Μάρτιο και τον Μάιο του 2024. Καλείται να λογοδοτήσει για την εξαγορά της σιωπής ηθοποιού πορνογραφικών ταινιών ενώπιον της δικαιοσύνης της Νέας Υόρκης· και επίσης για τον τρόπο που χειρίστηκε κρατικά απόρρητα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Φλόριντα.

"Στημένη η κατηγορία"

Ο αμερικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε σήμερα το «στημένο» κατηγορητήριο, μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του για την απόπειρα ανατροπής του αποτελέσματος των εκλογών του 2020 στην πολιτεία Τζόρτζια.

«Εμένα μου φαίνεται στημένο» ήταν η αντίδραση του κ. Τραμπ, που διεξάγει εκστρατεία στο πλαίσιο της εσωκομματικής διαδικασίας των Ρεπουμπλικάνων για την ανάδειξη του υποψηφίου τους στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024, σε μήνυμα που ανήρτησε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, προσωπικό του δημιούργημα.

«Γιατί δεν μου απήγγειλαν κατηγορίες πριν από δυόμισι χρόνια; Διότι ήθελαν να το κάνουν εν μέσω της πολιτικής μου εκστρατείας. Κυνήγι μαγισσών!», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Δεκαπενταύγουστος – τορπιλισμός της “Έλλης”: Η “μαύρη” επέτειος

Πόλο: Η Εθνική Εφήβων πρωταθλήτρια Ευρώπης

Φωτιές στη Χαβάη: Ασύλληπτες διαστάσεις παίρνει η καταστροφή (εικόνες)