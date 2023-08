Κοινωνία

Ζάκυνθος – Κεφαλονιά: Μπαράζ συλλήψεων αλλοδαπών στα αεροδρόμια

Εντοπίστηκαν να προσπαθούν να επιβιβαστούν σε πτήσεις για το εξωτερικό, με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Εννέα συνολικά αλλοδαποί, συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες στα αεροδρόμια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς οι οποίοι επιχείρησαν να επιβιβαστούν παράνομα σε πτήσεις με προορισμό το εξωτερικό.

Οι ασφάλειες των δύο αεροδρομίων, εντόπισαν και συνέλαβαν τους αλλοδαπούς κατά τη διάρκεια του διαβατηριακού ελέγχου.

Αναλυτικότερα, πέντε αλλοδαποί συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου και τέσσερις στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, οι οποίοι με τη χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, επιχείρησαν να επιβιβαστούν παράνομα σε πτήσεις με προορισμό την Ιταλία και τη Γερμανία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελικές

