Πολιτική

Δεκαπενταύγουστος: Στην Τήνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός έγινε δεκτός με θερμή υποδοχή από πολίτες κάθε ηλικίας.

-

Στην Τήνο για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ παρέστη και στις εκδηλώσεις για την επέτειο τορπιλισμού του καταδρομικού "Έλλη"

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο σημείο της βύθισης της «Έλλης», περίπου 550 μέτρα από τον μεσημβρινό λιμενοβραχίονα της Τήνου, με την πυραυλάκατο «Ξένος» συνοδεία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνου Φλώρου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβιβάστηκε σε πυραυλάκατο (ΤΠΚ) του Πολεμικού Ναυτικού για την επιμνημόσυνο δέηση στο σημείο που βυθίστηκε το «Έλλη», όπου έριξε στεφάνι στη θάλασσα για να τιμήσει τους άνδρες του καταδρομικού που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα πριν από 83 χρόνια.

Έπειτα, πρωθυπουργός επέστρεψε στο λιμάνι της Τήνου όπου έγινε δεκτός με θερμή υποδοχή από πολίτες κάθε ηλικίας που είχαν συγκεντρωθεί εκεί.





Ειδήσεις σήμερα:

Δεκαπενταύγουστος – τορπιλισμός της “Έλλης”: Η “μαύρη” επέτειος

Πόλο: Η Εθνική Εφήβων πρωταθλήτρια Ευρώπης

Φωτιές στη Χαβάη: Ασύλληπτες διαστάσεις παίρνει η καταστροφή (εικόνες)