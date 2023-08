Πολιτική

Δεκαπενταύγουστος – Ανδρουλάκης: Ζήσαμε φέτος το καλοκαίρι τραγικά γεγονότα…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την κοίμηση της Θεοτόκου και οι ευχές για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.

-

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε μήνυμα του για τον Δεκαπενταύγουστο, αναφέρει τα εξής:

Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, η Κοίμηση της Θεοτόκου, μας γεμίζει ελπίδα και δύναμη.

Ζήσαμε φέτος το καλοκαίρι τραγικά γεγονότα, με τις πυρκαγιές και τη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου. Οι πολίτες χρειάζονται ποιότητα ζωής και ασφάλεια. Έχουμε χρέος να εργαστούμε για να τους τα προσφέρουμε.

Με πίστη, δύναμη και αισιοδοξία, λοιπόν, θα αγωνιστούμε για κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια στη σημερινή απαιτητική συγκυρία για την πατρίδα μας.

Εύχομαι στις Ελληνίδες και τους Έλληνες, χρόνια πολλά!





Ειδήσεις σήμερα:

Δεκαπενταύγουστος – τορπιλισμός της “Έλλης”: Η “μαύρη” επέτειος

Πόλο: Η Εθνική Εφήβων πρωταθλήτρια Ευρώπης

Φωτιές στη Χαβάη: Ασύλληπτες διαστάσεις παίρνει η καταστροφή (εικόνες)