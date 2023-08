Κόσμος

Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή - Πρόεδρος Κροατίας: Τους μοίρασαν στις φυλακές για να τους βιάσουν και να τους χτυπήσουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Οι Κροάτες οπαδοί αντιμετωπίζονται σαν παράσιτα στην Ελλάδα", δήλωσε ο Μιλάνοβιτς μιλώντας για τους προφυλακισμένους Κροάτες

-

Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον πρόεδρο της Κροατίας, ο οποίος υποστήριξε πως οι ελληνικές αρχές συμπεριφέρονται στους οπαδούς της Ντινάμο Ζάγκρεμπ σαν να είναι αιχμάλωτοι πολέμου.

Για τους 101 Κροάτες χούλιγκανς που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την δολοφονική επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια από την οποία επήλθε η δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη ο Κροάτης πρόεδρος είπε: «Δεν τηρείται ο νόμος. Συμπεριφέρονται σε αυτούς τους ανθρώπους σαν αιχμαλώτους πολέμου. Αν ήμουν ο πρωθυπουργός, θα σκεφτόμουν τι θα μπορούσα να κάνω. Δεν είναι απλό. Είναι στο όριο του νόμου του πολέμου. Τους συμπεριφέρονται σαν σε αιχμαλώτους».

«Μπορώ να αναφέρω τους λόγους, γιατί έγινε και γιατί συγκεκριμένα στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να πάρει η Ελλάδα από την UEFA και γιατί είναι σημαντικό γι’ αυτούς να μεταφέρουν την ευθύνη στους 100 Κροάτες. Πόσοι Έλληνες έχουν συλληφθεί;», συνέχισε ο Μιλάνοβιτς.

«Έχεις πέντε μέρες να βρεις τα παράσιτα μέσα από μια ομάδα ανθρώπων, και τους προφυλακίζεις όλους, τους σκορπάς σε όλη την Ελλάδα, ώστε να χτυπηθούν και να βιαστούν. Τέλεια, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση» πρόσθεσε ο Κροάτης πρόεδρος.

«Δεν μπορείς να κρατάς φυλακισμένους 100 ανθρώπους για πέντε μέρες. Αυτές οι πέντε μέρες δίνουν τη δυνατότητα να βρεις τι έγινε και εξάλλου είναι άνθρωποι και οι πολίτες μας έχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως οι Κροάτες οπαδοί αντιμετωπίζονται σαν παράσιτα στην Ελλάδα. Δεν έχει να κάνει με τη δημοκρατία και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, καλύτερα να μην την έχουμε», συμπλήρωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Δεκαπενταύγουστος – τορπιλισμός της “Έλλης”: Η “μαύρη” επέτειος

Πόλο: Η Εθνική Εφήβων πρωταθλήτρια Ευρώπης

Φωτιές στη Χαβάη: Ασύλληπτες διαστάσεις παίρνει η καταστροφή (εικόνες)