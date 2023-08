Κοινωνία

Ανήλικος αλλοδαπός μετέφερε παράτυπους μετανάστες

Όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Στη σύλληψη ενός 17χρονου για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του κόμβου Ασπροβάλτας, εντοπίστηκε Ι.Χ. αυτοκίνητο με οδηγό τον ανήλικο.

Ο 17χρονος αλλοδαπός σε σήματα των Αρχών ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, πλην όμως το όχημα ακινητοποιήθηκε, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να ξεφύγει πεζός.

Σε έρευνα που ακολούθησε εντοπίσθηκαν δύο μεταφερόμενοι αλλοδαποί, εκ των οποίων ένας ανήλικος, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων. Επιπλέον, στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίσθηκε ένα ζευγάρι πινακίδων κυκλοφορίας για τις οποίες είχε δηλωθεί κλοπή.

