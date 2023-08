Κοινωνία

Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο “μπούκαρε” σε κατάστημα

Το αυτοκίνητο, μετατράπηκε σε μία άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ η τζαμαρία του μαγαζιού διαλύθηκε.

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (15/08) στη Λεωφόρο Κηφισίας, όταν ένα αυτοκίνητο με οδηγό έναν 24χρονο, ξέφυγε της πορείας του για άγνωστη αιτία, ανέβηκε πάνω σε πεζοδρόμιο και κατέληξε στο εσωτερικό ενός καταστήματος. Ο οδηγός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός διέρχονταν το καθοδικό ρεύμα της Κηφησίας, έφυγε από την αριστερή λωρίδα και ακολούθησε μία τρελή πορεία, η οποία κατέληξε στο εσωτερικό ενός καταστήματος.

Πηγή: enikos.gr

