Δεκαπενταύγουστος - Δένδιας: Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας (εικόνες)

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με αφορμή τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αλλά και την επέτειο του τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη».

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Δένδια

"Μεγάλη μέρα η σημερινή για την Ορθοδοξία, που εορτάζει την Κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά και για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, που τιμούν τους πεσόντες στον τορπιλισμό της “Έλλης”, στις 15 Αυγούστου 1940, στην Τήνο. Μια στιγμή της σύγχρονης Ιστορίας μας, η οποία, σε συνδυασμό με το έπος του “Όχι” που ακολούθησε, υπενθυμίζει την ανεπιφύλακτη στάση της Ελλάδας στις κρίσιμες στιγμές, για την υπεράσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας. Στον δρόμο αυτό πορεύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις μας και σήμερα. Με την στήριξη του ελληνικού λαού, σε πνεύμα αυτοπεποίθησης και εθνικής ενότητας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και τους Έλληνες'" τόνισε ο κ. Δένδιας.

Μεγάλη μέρα η σημερινή για την Ορθοδοξία, που εορτάζει την Κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά και για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, που τιμούν τους πεσόντες στον τορπιλισμό της «Έλλης», στις 15 Αυγούστου 1940, στην Τήνο.



Μια στιγμή της σύγχρονης Ιστορίας μας, η οποία, σε συνδυασμό με το… pic.twitter.com/ncrbQGtgsO — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 15, 2023

