Κωνσταντινούπολη: Ο Ιμάμογλου θα διεκδικήσει και δεύτερη δημαρχιακή θητεία

«Όπως έχω πει πολλές φορές: όποιος κερδίζει στην Κωνσταντινούπολη κερδίζει και στην Τουρκία», είπε σε δημοσιογράφους ο Ιμάμογλου.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, προβεβλημένο στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), και πιθανός μελλοντικός ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης, δήλωσε σήμερα ότι θα θέσει υποψηφιότητα για μια νέα θητεία ως δήμαρχος της τουρκικής μητρόπολης στις δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Μάρτιο.

Ο Ιμάμογλου δεν επιλέχθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εθνικές εκλογές του Μαΐου, αλλά θεωρείται ότι θα αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν τα επόμενα χρόνια. Έχει ζητήσει μια «ολοκληρωτική αλλαγή» στις τάξεις του CHP, μετά την νίκη Ερντογάν κατά του υποψηφίου της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στις εκλογές του Μαΐου.

Παρά τις εντεινόμενες εκκλήσεις για παραίτησή του, ο Κιλιτσντάρογλου παραμένει πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν έχει αποσαφηνίσει αν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία του CHP στο εσωκομματικό συνέδριο που θα γίνει το φθινόπωρο. Ορισμένοι αναλυτές βλέπουν τον Ιμάμογλου ως πιθανό διάδοχο.

«Σήμερα ξεκινάω να υπερασπιστώ ξανά την Κωνσταντινούπολη, ξεκινώ ξανά για τη μεγάλη συμμαχία της Κωνσταντινούπολης», τόνισε ο Ιμάμογλου.

Το CHP συνεργάστηκε με το κεντροεθνικιστικό Κόμμα IYI και το φιλοκουρδικό HDP στις δημοτικές εκλογές του 2019 για να εξασφαλίσει τη νίκη του Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη, ένα αποτέλεσμα σοκ για τον Ερντογάν και το κυβερνών του Κόμμα Δικαιοσύνης AKP.

Το IYI και το HDP δεν έχουν αναφέρει αν θα υποστηρίξουν ξανά τον υποψήφιο του CHP στις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου 2024.

