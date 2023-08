Κόσμος

Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή - Πρωθυπουργός Κροατίας: Στα χέρια της ελληνικής Δικαιοσύνης η υπόθεση των οπαδών της Ντιναμό

Στο ζήτημα των 101 Κροατών χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ που έχουν προφυλακιστεί σε 16 ελληνικές φυλακές αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σε αντίθεση με τις προκλητικές δηλώσεις του προέδρου της χώρας Ζόραν Μιλάνοβιτς ο Πλένκοβιτς ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση είναι στα χέρια της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Ο Πλένκοβιτς ζήτησε την απέλαση των περισσότερων χούλιγκαν που συνελήφθησαν κατά τη φονική επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι δηλώσεις του Κροάτη πρωθυπουργού έρχονται ως απάντηση στη νέα προκλητική τοποθέτηση του Μιλάνοβιτς, αλλά και στην επιστολή που του είχε στείλει μια ομάδα γονέων και μελών οικογενειών χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ που προφυλακίστηκαν για τη συμμετοχή τους στην επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια που είχε ως τραγική κατάληξη τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή. Οι γονείς των συλληφθέντων ζητούσαν κυβερνητική παρέμβαση για την ασφάλεια των παιδιών τους και μια δίκαια δίκη από την ελληνική Δικαιοσύνη.

Αναφορικά με τους 101 Κροάτες χούλιγκανς που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την δολοφονική επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια από την οποία επήλθε η δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη ο Κροάτης πρόεδρος δήλωσε προκλητικά μεταξύ άλλων ότι: «Δεν τηρείται ο νόμος. Συμπεριφέρονται σε αυτούς τους ανθρώπους σαν αιχμαλώτους πολέμου. Αν ήμουν ο πρωθυπουργός, θα σκεφτόμουν τι θα μπορούσα να κάνω. Δεν είναι απλό. Είναι στο όριο του νόμου του πολέμου. Τους συμπεριφέρονται σαν σε αιχμαλώτους» τόνισε ο Μιλάνοβιτς.

