Πολιτική

Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή - ΥΠΕΞ προς Κροάτη πρόεδρο: Στην Ελλάδα λειτουργεί κράτος δίκαιου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Οποιεσδήποτε δηλώσεις που στρεβλώνουν την πραγματικότητα δεν προσφέρουν καλή υπηρεσία υπό τις παρούσες συνθήκες" τονίζει η Αθήνα

-

Σκληρή απάντηση δίνει η Αθήνα στις προκλητικές δηλώσεις του Κροάτη προέδρου Ζόραν Μιλάνοβιτς για τους 101 χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου, σχετικά με τις δηλώσεις του προέδρου της Κροατίας ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Στράτος Ευθυμίου ξεκαθάρισε ότι "από την πρώτη στιγμή, οι Κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κροατίας βρίσκονται σε επικοινωνία για τη διαχείριση της κατάστασης που έχει προκύψει μετά την τραγική δολοφονία του Έλληνα φιλάθλου".



"Στην Ελλάδα λειτουργεί κράτος δίκαιου. Με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων όσων βρίσκονται σε προσωρινή κράτηση, η ανεξάρτητη ελληνική Δικαιοσύνη θα κρίνει την υπόθεση αμερόληπτα και αντικειμενικά. Η δε ελληνική Πολιτεία πάντοτε εγγυάται την τήρηση της νομιμότητας και την ακεραιότητα όσων βρίσκονται σε σωφρονιστικά καταστήματα" επισημαίνεται.



"Οποιεσδήποτε δηλώσεις που στρεβλώνουν την πραγματικότητα δεν προσφέρουν καλή υπηρεσία υπό τις παρούσες συνθήκες" κατέληξε ο Έλληνας αξιωματούχος.

Πρόεδρος Κροατίας: Τους μοίρασαν στις φυλακές για να τους βιάσουν και να τους χτυπήσουν

Για τους 101 Κροάτες χούλιγκανς που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την δολοφονική επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια από την οποία επήλθε η δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη ο Κροάτης πρόεδρος είπε νωρίτερα: «Δεν τηρείται ο νόμος. Συμπεριφέρονται σε αυτούς τους ανθρώπους σαν αιχμαλώτους πολέμου. Αν ήμουν ο πρωθυπουργός, θα σκεφτόμουν τι θα μπορούσα να κάνω. Δεν είναι απλό. Είναι στο όριο του νόμου του πολέμου. Τους συμπεριφέρονται σαν σε αιχμαλώτους».

«Μπορώ να αναφέρω τους λόγους, γιατί έγινε και γιατί συγκεκριμένα στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να πάρει η Ελλάδα από την UEFA και γιατί είναι σημαντικό γι’ αυτούς να μεταφέρουν την ευθύνη στους 100 Κροάτες. Πόσοι Έλληνες έχουν συλληφθεί;», συνέχισε ο Μιλάνοβιτς.

«Έχεις πέντε μέρες να βρεις τα παράσιτα μέσα από μια ομάδα ανθρώπων, και τους προφυλακίζεις όλους, τους σκορπάς σε όλη την Ελλάδα, ώστε να χτυπηθούν και να βιαστούν. Τέλεια, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση» πρόσθεσε ο Κροάτης πρόεδρος.

«Δεν μπορείς να κρατάς φυλακισμένους 100 ανθρώπους για πέντε μέρες. Αυτές οι πέντε μέρες δίνουν τη δυνατότητα να βρεις τι έγινε και εξάλλου είναι άνθρωποι και οι πολίτες μας έχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως οι Κροάτες οπαδοί αντιμετωπίζονται σαν παράσιτα στην Ελλάδα. Δεν έχει να κάνει με τη δημοκρατία και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, καλύτερα να μην την έχουμε», συμπλήρωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Δεκαπενταύγουστος – τορπιλισμός της “Έλλης”: Η “μαύρη” επέτειος

Πόλο: Η Εθνική Εφήβων πρωταθλήτρια Ευρώπης

Φωτιές στη Χαβάη: Ασύλληπτες διαστάσεις παίρνει η καταστροφή (εικόνες)