Δεκαπενταύγουστος - Αλεξανδρούπολη: Η ΠτΔ στο Ιωακείμειο Γηροκομείο

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη και επισκέφτηκε τους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στο Ιωακείμειο.

Την ιερά γυναικεία Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου «Παναγία του Έβρου», στην περιοχή της Μάκρης, επισκέφθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συνοδευόμενη από το Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο.

Η κ. Σακελλαροπούλου ξεναγήθηκε στους χώρους της Μονής από την ηγουμένη, τη γερόντισσα Μακρίνα, και στα εργαστήρια αγιογραφίας, κεντήματος, ψηδιδωτών και αμφίων.

Παρακάθησε σε γεύμα που παρέθεσαν οι μοναχές προς τιμήν της, με το τελετουργικό της Μονής και στο τέλος οι μοναχές έψαλαν θρησκευτικό ύμνο. Πριν αναχωρήσει η κ. Σακελλαροπούλου φωτογραφήθηκε με τις μοναχές.

«Επισκέπτομαι τη Μονή της Παναγίας του Έβρου στη Μάκρη, όπου 50 μοναχές, υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση της γερόντισσας Μακρίνας, δημιουργούν χειροτεχνήματα άξια θαυμασμού, διατηρούν τη μοναδική παράδοση και λειτουργούν ως κέντρο πολιτισμού για την ευρύτερη περιοχή. Είχα τη χαρά να γευματίσω μαζί τους και να μοιραστώ στιγμές πνευματικότητας και συγκίνησης ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Να είναι πάντα υγιείς και δημιουργικές και να συνεχίσουν να εμπνέουν», έγραψε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο βιβλίο επισκεπτών.

Η Μονή λειτουργεί από το 1983 και σήμερα εγκαταβιώνουν σε αυτή πενήντα μοναχές.

Το νέο Ιωακείμειο Γηροκομείο Αλεξανδρούπολης επισκέφτηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ξεναγήθηκε σε αυτό από τον Μητροπολίτη Άνθιμο.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε με φιλοξενούμενους ηλικιωμένους και μέλη του προσωπικού και ενημερώθηκε από τον Μητροπολίτη και μέλη των διοικητικών συμβουλίων του Γηροκομείου και του γειτονικού Κέντρου Φιλοξενίας Χρονίως Πασχόντων «Ο Άγιος Κυπριανός».

Η κ. Σακελλαροπούλου ρώτησε τους ηλικιωμένους πώς περνούν και εκείνοι της απάντησαν ότι περνάνε καλά, είναι ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που τους παρέχουν και νιώθουν όλοι μία οικογένεια.

«Να μας ξανάρθετε», είπαν οι ηλικιωμένοι στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την χειροκρότησαν.

Ο Μητροπολίτης εξέφρασε χαρά και τιμή για την παρουσία της κ. Σακελλαροπούλου, γιατί, όπως είπε, τη σημερινή ημέρα, που συνήθως διαλέγουν για επίσκεψη κάποιο μεγάλο προσκύνημα, η ίδια επέλεξε να έρθει στην Αλεξανδρούπολη και στο Γηροκομείο. Της πρόσφερε ένα στεφάνι λέγοντας πως ένα στεφάνι αξίζει σε κάθε ηλικιωμένο και είναι το «στεφάνι της ζωής».

Και στα δύο ιδρύματα φιλοξενούνται 220 άτομα και το προσωπικό που τους φροντίζει ανέρχεται σε 130 άτομα.

