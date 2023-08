Κόσμος

Παλαιστίνη: Έφηβος μεταξύ των νεκρών από πυρά Ισραηλινών (εικόνες)

Ένα παιδί κι ένας νέος άνδρας έχασαν τη ζωή τους από πυρά Ισραηλινών στην Ιεριχώ.

-

Δυνάμεις του ισραηλινού στρατού σκότωσαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη δυο Παλαιστίνιους, ο ένας από τους οποίους ήταν έφηβος, κατά τη διάρκεια εφόδου στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

«Ο Κουσάι Όμαρ Σουλεϊμάν αλ Ουαλάτζι (16 ετών) και ο Μοχάμεντ Ρίμπι Νζουμ (25 ετών) είναι νεκροί» μετά τους τραυματισμούς από σφαίρες «στον θώρακα από στρατιώτες της κατοχής [σ.σ. του Ισραήλ] κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην Ιεριχώ τα ξημερώματα», εξήγησε το υπουργείο.

Ο Τσαχάλ –ο ισραηλινός στρατός– από την πλευρά του ανακοίνωσε πως κατά τη διάρκεια «αντιτρομοκρατικής» νυχτερινής επιχείρησης στον καταυλισμό παλαιστίνιων προσφύγων Ακαμπάτ Τζαμπρ, κοντά στην Ιεριχώ, ύποπτοι άνοιξαν πυρ εναντίον δυνάμεών του, οι οποίες «ανταπέδωσαν με πραγματικές σφαίρες».

Κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης συνελήφθη 20χρονος, σύμφωνα με το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Οι νέοι θάνατοι καταγράφονται με φόντο τη συνεχιζόμενη έξαρση της βίας στο πλαίσιο της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης.

Η έφοδος του ισραηλινού στρατού στον καταυλισμό δεν κράτησε παρά λιγότερο από μια ώρα, διευκρίνισαν κάτοικοι νωρίτερα στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Η βία στη Δυτική Όχθη δεν έχει σταματήσει να κλιμακώνεται τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, με αλλεπάλληλες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού, εφορμήσεις εποίκων σε παλαιστινιακά χωριά, αντιισραηλινές επιθέσεις.

Από την αρχή της χρονιάς έχουν σκοτωθεί στο πλαίσιο της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης τουλάχιστον 216 Παλαιστίνιοι, 28 Ισραηλινοί, μια Ουκρανή κι ένας Ιταλός, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημες ανακοινώσεις των δυο πλευρών.

Στη Δυτική Όχθη, έδαφος που κατέχει το Ισραήλ μετά τον πόλεμο του 1967, ζουν περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και ανάμεσά τους 490.000 ισραηλινοί έποικοι σε οικισμούς που θεωρούνται από τον ΟΗΕ παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου.