ΗΠΑ - Τραμπ: οι δικαστικές διαμάχες τον κάνουν... πλουσιότερο!

Η στήριξη του κόσμου, η εκστρατεία στους πολίτες και "το κυνήγι μαγισσών".

Τα δικαστικά μέτωπα του Ντόναλντ Τραμπ ολοένα και αυξάνονται. Το ίδιο όμως και οι οικονομικές δωρεές που αποκομίζει, μαζί με ενισχυμένα εκλογικά ποσοστά.

Οι εις βάρος του διώξεις αποδεικνύεται ότι όχι μόνο βλάπτουν τον μεγιστάνα, αλλά τα κατηγορητήρια που του απαγγέλονται, του αποφέρουν τελικά οικονομικά οφέλη σε μια χώρα όπου οι εκλογικές νίκες κερδίζονται με δισεκατομμύρια δολάρια.

Την Κυριακή, ακόμη και πριν από την τέταρτη ποινική δίωξη εις βάρος του στη Τζόρτζια, ο Ρεπουμπλικανός, υποψήφιος για την προεδρία στις εκλογές του 2024, είχε ήδη στείλει email σε υποστηρικτές του, καλώντας τους να εξεγερθούν… βάζοντας το χέρι στο πορτοφόλι.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης του Μπάιντεν προσπαθεί να με κλείσει ισόβια στη ΦΥΛΑΚΗ», είπε, χωρίς αποδείξεις, προτού προτρέψει τους «πατριώτες» του να δωρίσουν 24 έως 1.000 δολάρια στην εκστρατεία του.

«Η επιβίωση της Δημοκρατίας μας κρέμεται από μια κλωστή, η Αμερική σας χρειάζεται», τόνισε.

Τέσσερα εκατομμύρια δολάρια μέσα σε 24 ώρες

Από την πρώτη δίωξη εις βάρος του την άνοιξη στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ έχει κατακλύσει τους υποστηρικτές του με μηνύματα SMS και email παρόμοιου περιεχομένου, με την ίδια εμπρηστική ρητορική.

Για τις τέσσερις υποθέσεις στις οποίες κατηγορείται; «Κυνήγια μαγισσών». Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν; Ένας «αχρείος» επικεφαλής μιας «ψευδοδικτατορίας», που προσπαθεί να «εξολοθρεύσει τον κύριο πολιτικό του αντίπαλο».

Αποτέλεσμα της ρητορικής αυτής; Η ομάδα εκστρατείας των Ρεπουμπλικανών ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια σε 24 ώρες μετά την πρώτη δίωξη, στην υπόθεση αναφορικά με την καταβολή χρημάτων για την εξαγορά της σιωπής της πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς.

Καυχιόταν επίσης ότι συγκέντρωσε σχεδόν 7 εκατομμύρια δολάρια αμέσως μετά το δεύτερο κατηγορητήριο από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη για απόρρητα έγγραφα που πήρε μαζί του όταν αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο.

Απεικόνιση της επιρροής που διατηρεί ο Ντόναλντ Τραμπ στη βάση του, χιλιάδες Αμερικανοί ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις του για δωρεές.

Κέρδη μεν, δικαστικά έξοδα, δε

Το... σεντούκι με τα εμπρηστικά του σχόλια και η κινητοποίηση των υποστηρικτών του είναι ακόμη πιο πολύτιμα, δεδομένου ότι οι εκστρατείες συγκέντρωσης κεφαλαίων του υποψηφίου πριν από την απαγγελία κατηγοριών του δεν είχαν στεφθεί με ιδιαίτερη επιτυχία. Με κάθε νέα έρευνα, ο Ρεπουμπλικανός επωφελείται τώρα από αυτό που οι πολιτικοί εμπειρογνώμονες αποκαλούν «πρόσκρουση από δίωξη» - «ανάκαμψη που συνδέεται με την απαγγελία κατηγοριών».

Ένας ενθουσιασμός που μπορεί να καταγραφεί και στις δημοσκοπήσεις: από το πρώτο του κατηγορητήριο, το οποίο συγκέντρωσε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, ο πρώην πρόεδρος κέρδισε επίσης 9 βαθμούς στην κούρσα για τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών, σύμφωνα με το RealClearPolitics.

«Κάθε φορά που μου απαγγέλλουν κατηγορίες, ανεβαίνουμε», έλεγε ο Τραμπ σε προεκλογικές του συγκεντρώσεις. Φτάνοντας στο σημείο να πει αμέσως μετά την τρίτη εις βάρος του δίωξη, ότι «χρειάζεται μόνο ένα επιπλέον κατηγορητήριο για να κερδίσει αυτές τις εκλογές».

Εντούτοις, αν ο πρώην πρόεδρος και το περιβάλλον του αρέσκονται να καυχιούνται για τα μεγάλα ποσά που συγκεντρώθηκαν χάρη σε αυτές τις διώξεις, υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση. Ο όγκος των εξόδων που συνδέονται με αυτές τις κατηγορίες είναι τέτοιος που ο υποψήφιος δεν έχει πλέον άλλη επιλογή από το να αντλήσει χρήματα από τα κεφάλαια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Αμοιβές δικηγόρων που δεν δαπανώνται έτσι για τηλεοπτικές διαφημίσεις, συγκεντρώσεις ή ταξίδια.

«Ο Τραμπ έχει ήδη ξοδέψει ένα σημαντικό ποσοστό των δωρεών του για νομικά έξοδα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πολιτικός επιστήμονας Λάρι Σαμπάτο. Αυτά τα έξοδα, προβλέπει αυτός ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, «θα αυξάνονται για μήνες, ακόμη και χρόνια».

