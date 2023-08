Αθλητικά

Μιχάλης Κατσουρής: νέο βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονική επίθεση (βίντεο)

Καρέ-καρέ η δολοφονική επίθεση στον Μιχάλη Κατσουρή στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Νέα βίντεο από τις αιματηρές συμπλοκές της προηγούμενης Δευτέρας στη Νέα Φιλαδέλφεια βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Κάμερα ασφαλείας απαθανάτισε το χτύπημα με αυτοσχέδιο ρόπαλο στον Μιχάλη Κατσουρή, λίγο πριν να καταρρεύσει από την ακατάσχετη αιμορραγία σε ένα περίπτερο, όπου βρήκε καταφύγιο.

Στο βίντεο φαίνεται ο Μιχάλης Κατσουρής να τρέχει με άλλους φιλάθλους της ΑΕΚ προς το αλσύλλιο πίσω από το γήπεδο της ΑΕΚ, εκεί όπου ήδη έχουν ξεκινήσει τα επεισόδια.

Φορά μία μπλε μπλούζα και κράνος, όπως καταγράφηκε σε βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του γηπέδου που δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα Καθημερινή. Το ρολόι γράφει 11 και 5 και 48 δευτερόλεπτα. Λιγότερα από τρία λεπτά αργότερα η ίδια κάμερα τον καταγράφει να οπισθοχωρεί όπως και άλλοι οπαδοί της Ένωσης. Εκείνη την ώρα δέχεται από έναν κουκουλοφόρο χτύπημα με αυτοσχέδιο ρόπαλο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας με το σκουρόχρωμο φούτερ και την κουκούλα χτυπά με ένα αυτοσχέδιο ρόπαλο τον 29χρονο, την ώρα που μαζί με άλλους φιλάθλους της ΑΕΚ οπισθοχωρούν. Δεν τον χτυπά με μαχαίρι και από τα στοιχεία, που έχουμε συλλέξει, ο 29χρονος ήδη είχε δεχθεί το χτύπημα με το μαχαίρι, αλλά ακόμα δεν είχε χάσει τόσο αίμα και δεν είχε αντιληφθεί και ο ίδιος τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Ο 29χρονος έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας να τρέχει για ακόμα περίπου πενήντα μέτρα. Έχει συνειδητοποιήσει ότι αιμορραγεί από το χέρι του και αναζητά κάπου να κρυφτεί. Φθάνει στο περίπτερο, πηγαίνει από την πίσω πλευρά του και σκύβει για να μην φαίνεται. Η κατάστασή του σοβαρεύει κάθε λεπτό που περνά. Ένας γνωστός του εντοπίζει ιδιωτικό ασθενοφόρο και πείθει τον οδηγό του να τον παραλάβει, μιας κι ο Μιχάλης έχει χάσει πλέον τις αισθήσεις του. Έχουν περάσει τουλάχιστον δέκα λεπτά από την ώρα που δέχθηκε το χτύπημα με το μαχαίρι και πλέον είναι αργά. Ο Μιχάλης Κατσουρής έχει φύγει από τη ζωή.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς το πόσο οργανωμένοι ήταν οι χούλιγκαν απεικονίζεται σε αυτές τις εικόνες. Είναι λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσουν τα επεισόδια, έξω από το γήπεδο. Οι επιτιθέμενοι καταφθάνουν και κάποιοι, που έχουν αρχηγικό ρόλο, τους σταματούν ώστε να συνταχθούν σαν τάγμα εφόδου. Οι περισσότεροι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, σκουρόχρωμα ρούχα και αυτοσχέδια ρόπαλα στα χέρια. Στην ίδια κάμερα απαθανατίστηκε και αστυνομικός της ομάδας ΔΡΑΣΗ, που παρακολουθεί εκ του μακρόθεν τις συγκρούσεις και ενημερώνει μέσω ασυρμάτου τους ανωτέρους του.

Μέσα από τις καταθέσεις των αστυνομικών φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι Κροάτες χούλιγκαν, που ήρθαν με αυτοκίνητα από τη χώρα τους χωρίς κανένας να τους σταματήσει, είχαν βοήθεια από Έλληνες θερμοκέφαλους οπαδούς, οι οποίοι επέβαιναν σε δίκυκλα.

Όπως ανέφερε αστυνομικός των ΜΑΤ, "περί την 23:50 ώρα, όταν φθάσαμε στο γήπεδο της Ριζούπολης, από την πλευρά της Ανθέων, είδαμε να βρίσκονται εκεί ομάδα με περίπου 50 δίκυκλα με δύο επιβάτες το καθένα, σχεδόν 30 μέτρα μακριά μας. Μόλις μας αντιλήφθηκαν και εκείνοι, ανέστρεψαν τα οχήματα τους και διέφυγαν στο σύνολό τους με κατεύθυνση προς την οδό Χαλκίδος."

Οι αστυνομικοί χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και ξεκίνησαν να καταδιώκουν όσους ήταν στα δίκυκλα.

Ο αστυνομικός συνέχισε: "στο χωμάτινο παρκάκι που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανθέων και Αμασίου, προλάβαμε τρία άτομα πεζά, τα οποία μόλις φτάσαμε στο ύψος που βρίσκονταν, έπεσαν στο έδαφος, όπου και τους ακινητοποιήσαμε. Από τον έλεγχο που πραγματοποιήσαμε, προέκυψε ότι ήταν τρία άτομα από την Κροατία, 22, 19 και 28 χρόνων".

Ενδεικτικό της αγριότητας των επεισοδίων, πάντως, είναι και η σκηνή με τους δύο χούλιγκαν που χτυπούν με τα αυτοσχέδια ρόπαλά τους και κλωτσιές έναν οπαδό. Δεν σταματούν ακόμα κι όταν εκείνος πέφτει στο έδαφος, αλλά συνεχίζουν το ίδιο βάναυσα. Χωρίς να έχει αποτυπωθεί στην κάμερα ασφαλείας ο λόγος, κάποια στιγμή εντελώς ξαφνικά τον εγκαταλείπουν, για να συνεχίσουν την επίθεσή τους με τους υπολοίπους.

Παραμένει άγνωστος εκείνος, που κατάφερε το χτύπημα με το μαχαίρι στον 29χρονο φίλαθλο της Ένωσης.

Το νωρίτερο αύριο αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, εκεί όπου γίνεται μία αντιπαραβολή των δειγμάτων από τους κατηγορούμενους με εκείνα που έχουν συλλεχθεί από το σημείο και τα πειστήρια.

Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ μιλώντας με τον ΑΝΤ1 έλεγαν ότι δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι τα αποτελέσματα θα προδώσουν και τον δολοφόνο και αυτό γιατί στα δείγματα από τη σορό του θύματος δεν ήταν δυνατόν σε πρώτο χρόνο να απομονωθεί γενετικό υλικό άλλο έκτος του Μιχάλη Κατσουρή, ενώ και από τα πειστήρια τα ευρήματα είναι πενιχρά καθώς οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους είχαν φροντίσει να φορούν γάντια.

Γίνεται ένας αγώνας προκειμένου τα εξειδικευμένα στελέχη της Αστυνομίας να καταφέρουν να αποκτήσουν πρόσβαση στα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων.

Αν και δεν έχουν πολλές ελπίδες κάποιος να κατέγραψε τη σκηνή του μαχαιρώματος, είναι πιθανό να βρουν κάποιο μήνυμα, κάποια συνομιλία που να τους δίνει στοιχεία.

