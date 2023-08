Κόσμος

ΝΑΤΟ: η Ουκρανία μπορεί να μπει στην συμμαχία αν συμφωνήσει στην παραχώρηση εδαφών με την Ρωσία

Τι δήλωσε ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ για την είσοδο της Ουκρανίας στην Συμμαχία.

Μία δήλωση βόμβα αξιωματούχου του ΝΑΤΟ, προκάλεσε αναστάτωση καθώς όπως είπε το "δεξί χέρι" του Στόλτενμπεργκ, η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στην Συμμαχία, αν παραχωρήσει εδάφη στην Ρωσία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Στιαν Τζένσεν, διευθυντής του γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, φέρεται να είπε πως η χώρα μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, εάν συμφωνήσει να παραχωρήσει εδάφη τα οποία αρνείται να αναγνωρίσει ως μέρος της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα «Verdens Gang», την οποία επικαλείται το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, ο Στιαν Τζένσεν, στενός συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ ανέφερε την Τρίτη, 15 Αυγούστου, «πιστεύω ότι η λύση μπορεί να είναι η Ουκρανία να εγκαταλείψει εδάφη και να λάβει ως αντάλλαγμα την ένταξη στη Συμμαχία. Ταυτόχρονα, η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει μόνη της πότε και υπό ποιες συνθήκες θέλει να διαπραγματευτεί», πρόσθεσε ο ίδιος ο νατοϊκός αξιωματούχος.

Ερωτηθείς εάν πιστεύει ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει εδάφη της για να επιτύχει ειρήνη με τη Ρωσία και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ στο μέλλον, ο Τζένσεν φέρεται να είπε ότι «το μεταπολεμικό καθεστώς της Ουκρανίας βρίσκεται ήδη υπό διαπραγμάτευση» και το θέμα της εκχώρησης εδαφών στη Ρωσία έχει ήδη τεθεί. «Δεν λέω ότι αυτό θα έπρεπε να συμβεί. Αλλά αυτή μπορεί να είναι μία πιθανή λύση», διευκρίνισε.

Μέχρι στιγμής, η δήλωση που φέρεται να έκανε ο Τζένσεν δεν έχει διαψευστεί από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιχαήλ Γκαλουζίν δήλωσε στο TASS νωρίτερα ότι η διευθέτηση της σύγκρουσης απαιτεί επιβεβαίωση των «θεμελιωδών στοιχείων της κυριαρχίας της Ουκρανίας» – το ουδέτερο, εκτός μπλοκ και μη πυρηνικό της καθεστώς.

Εκτός από αυτό, σύμφωνα με τα λόγια του Γκαλουζίν, είναι απαραίτητο να «αναγνωριστούν οι νέες εδαφικές πραγματικότητες, να διασφαλιστεί η αποστρατικοποίηση και η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, τα δικαιώματα των ρωσόφωνων πολιτών και των εθνικών της μειονοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

"Είναι γελοίο" απαντά η Ουκρανία

Οργισμένη ήταν η πρώτη αντίδραση της Ουκρανίας, δια του συμβούλου του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντόλιακ, στη δήλωση ανώτερου αξιωματούχου του ΝΑΤΟ, o οποίος έκανε λόγο ακόμη και για ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών από το Κίεβο στη Μόσχα, ώστε να εισέλθει στη Συμμαχία.

Συγκεκριμένα, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, μέσω ανάρτησής του κάνει λόγο για «γελοία» πρόταση, σημειώνοντας πως πρόκειται για «σκόπιμη επιλογή της ήττας της δημοκρατίας».

«Ανταλλαγή εδαφών με την ομπρέλα του ΝΑΤΟ; Είναι γελοίο. Αυτό σημαίνει σκόπιμη επιλογή της ήττας της δημοκρατίας, ενθάρρυνση ενός παγκόσμιου εγκληματία, διατήρηση του ρωσικού καθεστώτος, καταστροφή του διεθνούς δικαίου και μεταβίβαση του πολέμου σε άλλες γενιές. Εξάλλου, γιατί η Ρωσία να εγκαταλείψει οικειοθελώς τις προκλήσεις, τα υβρίδια και την παραδοσιακή συμπεριφορά χωρίς να χάσει;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Προφανώς, αν ο Πούτιν δεν υποστεί μια συντριπτική ήττα, το πολιτικό καθεστώς στη Ρωσία δεν αλλάξει και οι εγκληματίες πολέμου δεν τιμωρηθούν, ο πόλεμος θα επιστρέψει σίγουρα με την όρεξη της Ρωσίας για περισσότερα. Οι προσπάθειες διατήρησης της παγκόσμιας τάξης και η εγκαθίδρυση μιας "κακής ειρήνης" μέσω, ας είμαστε ειλικρινείς, του θριάμβου του Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη στον κόσμο, αλλά θα φέρουν και ατίμωση και πόλεμο», πρόσθεσε ο Μιχαήλο Ποντόλιακ.

«Αυτό ισχύει για κάθε μορφή μιας νέας "διαίρεσης της Ευρώπης": συμπεριλαμβανομένης και της ομπρέλας του ΝΑΤΟ. Τότε γιατί προτείνεται το σενάριο του παγώματος, που τόσο επιθυμεί η Ρωσία, αντί της επιτάχυνσης της προμήθειας όπλων; Οι δολοφόνοι δεν πρέπει να ενθαρρύνονται με τρομακτικές επιείκεια...», κατέληξε.

