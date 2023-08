Αθλητικά

Αθλητική βία: Σε Μαξίμου και ΕΠΟ ο πρόεδρος της UEFA

Συναντήσεις του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της UEFA και τους προέδρους τεσσάρων ομάδων της Σούπερ Λίγκας. Η ανακοίνωση της ΕΠΟ.

Με τον πρόεδρο της ΟΥΕΦΑ (UEFA), Αλεκσάντερ Τσεφέριν (Aleksander Ceferin) θα συναντηθεί αύριο στις 10:30 στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά τη συνάντησή τους, στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του πρόεδρου της UEFA και αρμόδιων υπουργών στην οποία έχουν προσκληθεί οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) ενημέρωσε πως μετά το ραντεβού του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλεξάντερ Τσέφεριν και τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, στο Μέγαρο Μαξίμου αύριο, Τετάρτη (16/8), ο πρόεδρος της UEFA θα μεταβεί στην ΕΠΟ για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της, Παναγιώτη Μπαλτάκο.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρεται:

«Ο πρόεδρος της UEFA κ. Αλεξάντερ Τσέφεριν, όπως ήδη ανακοινώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή, σε συνέχεια της επίσκεψής του στο Μέγαρο Μαξίμου θα επισκεφθεί την Τετάρτη 16/08 στις 17:00 τα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΠΟ κ. Παναγιώτη Μπαλτάκο».

