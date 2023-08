Αθλητικά

ΑΕΚ: Νίκησε την Ντιναμό “για τον Μιχάλη”

Το είπαν και το έκαναν οι παίκτες της ΑΕΚ, που κέρδισαν τη Ντιναμό μέσα στο γήπεδό της, έχοντας από πριν αφιερώσει τη νίκη τους στον Μιχάλη.

Με γκολ του Κώστα Γαλανόπουλου στο 90ο λεπτό η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο «Μακσιμίρ» και πραγματοποίησε άλμα πρόκρισης στα play off του Champions League. Απομένει να «σφραγίσει το εισιτήριο» στη της ρεβάνς του Σαββάτου (19/8) στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Μπούλατ στο 39΄, ενώ ο Στίβεν Τσούμπερ είχε ισοφαρίσει για τους πρωταθλητές Ελλάδας στο 59΄.

Με τον Σιντιμπέ αντί του Ρότα στο δεξιό άκρο της άμυνας, η ΑΕΚ παρατάχθηκε με 11 ξένους παίκτες για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή Ιστορία της. Στο πρώτο ημίχρονο οι πρωταθλητές «υπέφεραν» καθώς η Ντιναμό έστειλε... σήμα κινδύνου από τα πρώτα 25 δευτερόλεπτα. Τόσα χρειάστηκε για να φύγει ελάχιστα άουτ ένα σουτ του εξαιρετικού Μάρκο Μπούλατ.

Γενικά οι Κροάτες έδειξαν απόλυτα προετοιμασμένοι για να ανταποκριθούν στην πίεση της ΑΕΚ. Ήταν κυρίαρχοι και έχασαν σημαντικές ευκαιρίες με τον Λιούμπισιτς (15΄), Ριστόφσκι (26΄), πριν προηγηθούν στο 39΄. Ο Μπούλατ με απευθείας φάουλ από απόσταση 25 μέτρων πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ. Ωστόσο, παρότι η ΑΕΚ ήταν γενικά νωχελική στα πρώτα 45 λεπτά, είχε πολύ την πολύ μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί στο 16΄ με τον Τσούμπερ να περνάει μία... αδιανόητη ασίστ στον Λιβάι Γκαρσία, αλλά τον Λιβάκοβιτς να πραγματοποιεί πολύ σπουδαία επέμβαση αποδεικνύοντας το λόγο για τον οποίο είναι το Νο1 της εθνικής Κροατίας.

Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου... εμφανίστηκε στο γήπεδο η γνωστή ΑΕΚ με το ασφυκτικό pressing που δυσκόλευε πολύ τους γηπεδούχους στο «χτίσιμο» των επιθέσεων. Σε μία τέτοια φάση ο Μίσιτς έκανε το λάθος, η μπάλα έφτασε στον Τσούμπερ και ο Ελβετός με μια απίθανη προσπάθεια-σήμα κατατεθέν της ποιότητάς του, έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Λιβάκοβιτς για το 1-1 στο 59΄.

Η Ντιναμό προσπάθησε να απαντήσει άμεσα. Στο 61΄ ο Στάνκοβιτς απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Μπούλατ και στο 64΄ ο Εμρέλι με κεφαλιά «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι.

Προς το τέλος του αγώνα η Ένωση απείλησε με τον Γκαρσία στο 85΄, αλλά ο Λιβάκοβιτς δήλωσε ξανά «παρών». Όμως δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο στο 90΄ όταν μετά από γύρισμα του Πιζάρο στην περιοχή, ο Κώστας Γαλανόπουλος με σουτ πάνω στην κίνηση διαμόρφωσε το τελικό 1-2. Ο αρχηγός και αρχαιότερος παίκτης της Ένωσης έκρινε το ματς, χαρίζοντας στην ομάδα του μια υπερπολύτιμη νίκη.

Διαιτητής: Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Ιβάνουσετς - Χατζισαφί, Μάνταλος

Οι συνθέσεις:

ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ (Ιγκόρ Μπίστσαν): Λιβάκοβιτς, Μοχαραμί, Ριστόφσκι, Σούταλο, Μιχαϊλιτσένκο, Λιούμιπισιτς, Μπούλατ (71΄ Σούσιτς), Μίσιτς (84΄ Κανέκο), Σπίκιτς (46΄ Εμρέλι), Ιβάνουσετς (71΄ Μπατούρινα), Πέτκοβιτς

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Σιντιμπέ, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Σιμάνσκι (83΄ Μάνταλος), Γιόνσον (67΄ Γαλανόπουλος), Πινέδα (84΄ Πιζάρο), Ελίασον, Τσούμπερ (84΄ Αραούχο), Γκαρσία

* Ενός λεπτού σιγή πριν από την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε στη μνήμη του αδικοχαμένου Μιχάλη. Η UEFA έκανε δεκτό το αίτημα της ΑΕΚ.

* Στο 35΄ αποβλήθηκε ο Μπονίνι, βοηθός του Αλμέιδα, για έντονη διαμαρτυρία σε ένα φάουλ υπέρ του Λιβάι που δεν καταλογίστηκε

