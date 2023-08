Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της UEFA

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύσκεψη με προσκεκλημένους τους προέδρους των ΟΣΦΠ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και ΠΑΟ

-

Διευρυμένη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό με τη συμμετοχή αρμόδιων υπουργών και προσκεκλημένους τους προέδρους τεσσάρων ΠΑΕ

Στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, μετά τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα συναντηθεί σήμερα στις 10:30 στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν (Aleksander Ceferin).

Στη συνέχεια στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του πρόεδρου της UEFA και αρμόδιων υπουργών, στην οποία έχουν προσκληθεί οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.