Υγεία - Περιβάλλον

Καταγγελία μέσω ΑΝΤ1 – Πάργα: Έπαθε έμφραγμα και πήγε σε νοσοκομείο άλλου νομού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία γυναίκα καταγγέλλει την «οδύσσεια» της ίδιας και του συζύγου της και λέει ότι «ζει από θαύμα».

-

«Από θαύμα ζει ο σύζυγός μου», είπε μία γυναίκα σε μήνυμα που έστειλε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», καταγγέλλοντας τα όσα έγιναν όταν εκείνος έπαθε έμφραγμα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Πάργα.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο άνδρας της έπαθε έμφραγμα ενώ βρίσκονταν στην Πάργα, γύρω στα μεσάνυχτα, ώρα που το Κέντρο Υγείας της περιοχής ήταν κλειστό και το ασθενοφόρο παρκαρισμένο απ’έξω.

Η γυναίκα, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε την προσφορά ενός 80χρονου να μεταφέρει τον σύζυγό της στο Νοσοκομείο Φιλιατών και την επόμενη ημέρα, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου και του τοποθετήθηκε στεντ.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της UEFA

Champions League - Παναθηναϊκός – Μαρσέιγ: Απίθανη πρόκριση για το “τριφύλλι” στα πέναλτι (εικόνες)