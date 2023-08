Κόσμος

Η Αλ Κάιντα απειλεί τη Δανία για το κάψιμο του Κορανιού

Στα σοβαρά παίρνει η Δανία τις απειλές της Αλ Κάιντα μετά τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν.

Η κυβέρνηση της Δανίας παίρνει πολύ σοβαρά τις απειλές της τρομοκρατικής οργάνωσης αλ Κάιντα, δήλωσε χθες Τρίτη ο υπουργός Δικαιοσύνης Πίτερ Χούμελγκορντ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο DR.

Προχθές Δευτέρα κυκλοφόρησαν πληροφορίες κατά τις οποίες η αλ Κάιντα παροτρύνει μουσουλμάνους να εξαπολύσουν επιθέσεις αντιποίνων για τις πρόσφατες βεβηλώσεις αντιτύπων του Κορανίου στη Σουηδία και στη Δανία.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας, η PET, επαλήθευσε την απειλή.

Η αλ Κάιντα φέρεται να κάλεσε μέσω διαδικτύου να τιμωρηθούν σκληρά όσοι ενέχονται στις ή ευθύνονται για τις καύσεις και τις βεβηλώσεις αντιτύπων του Κορανίου, ή ακόμη να ανατιναχθούν πρεσβείες της Σουηδίας και της Δανίας σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Ο κ. Χούμελγκορντ πάντως καθησύχασε τους Δανούς. Η αστυνομία και οι ειδικές υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την κατάσταση, διαβεβαίωσε.

Σημείωσε ακόμη πως η κυβέρνηση της Δανίας εξετάζει επιλογές για την απαγόρευση προκλητικών ενεργειών όπως είναι οι καύσεις και οι βεβηλώσεις αντιτύπων του Κορανίου, αλλά δεν έχει καταλήξει ακόμη στο πώς θα κινηθεί. Τα αουτονταφέ του είδους είναι νόμιμη μορφή διαμαρτυρίας και στις δύο σκανδιναβικές χώρες. Παρά την έντονη αντίδραση των κυβερνήσεων των δυο κρατών, οι οποίες καταδίκασαν τις πρόσφατες βεβηλώσεις, προκλήθηκε οργή σε μεγάλο μέρος του μουσουλμανικού κόσμου, ειδικά στο Ιράκ.

Το επίπεδο συναγερμού για τον κίνδυνο διάπραξης τρομοκρατικών ενεργειών στη Δανία δεν αυξήθηκε, παρά τη νέα απειλή. Παραμένει στην τέταρτη βαθμίδα της πεντάβαθμης κλίμακας.

