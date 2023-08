Κόσμος

Δομινικανή Δημοκρατία: Φονική έκρηξη σε εμπορική συνοικία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί, τραυματίες και χάος σε εμπορική συνοικία της Δομινικανική Δημοκρατίας.

-

Ισχυρή έκρηξη η αιτία της οποίας παραμένει ακόμη άγνωστη, σε εμπορική συνοικία της πόλης Σαν Κριστόμπαλ, στο νότιο τμήμα της Δομινικανής Δημοκρατίας, στοίχισε τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους βρέφος, τραυμάτισε άλλους 59 και άφησε πίσω περίπου δέκα αγνοούμενους, με βάση νεότερο απολογισμό των αρχών που δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη.

Η έκρηξη συγκλόνισε την εμπορική συνοικία της πόλης, πρωτεύουσας της ομώνυμης επαρχίας, τη Δευτέρα περί τις 15:10 [σ.σ. τοπική ώρα· περί τις 22:10 ώρα Ελλάδας]. Προκάλεσε πυρκαγιά και πελώρια στήλη καπνού.

Οι υγειονομικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 11 νεκρούς και 59 τραυματίες.

«Έχουμε 11 (αναγνωρισμένα πτώματα), αλλά υπάρχουν κι άλλα», εξήγησε ο διευθυντής κέντρου επειγόντων περιστατικών, ο Χουάν Μανουέλ Μέντες. «Πρέπει να εξακριβώσουμε» αν οστά που ανασύρθηκαν «ανήκουν σε μόνο ένα ή περισσότερα πτώματα», πρόσθεσε.

Χθες Τρίτη πυροσβέστες ακόμα προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Σύμφωνα με τον κ. Μέντες, υπήρχαν ακόμη «τέσσερις εστίες» ενεργές.

«Ήρθα να εκφράσω τα βαθιά μου συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της χώρας Λουίς Αμπιναδέρ στον τόπο της καταστροφής.

Από τους 59 τραυματίες, οι 37 συνέχιζαν να νοσηλεύονται χθες.

«Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό» για να επαληθευτεί τι απέγιναν «οι 11 αγνοούμενοι», ανέφερε το κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της χώρας. «Θα διενεργηθεί έρευνα για να προσδιοριστούν τα αίτια αυτού του φρικτού δυστυχήματος», είπε από την πλευρά του ο κ. Αμπιναδέρ.

Η έκρηξη διέλυσε ή προκάλεσε ζημιές σε παρακείμενα κτίρια, ανάμεσά τους κατάστημα ειδών κιγκαλερίας, κτηνιατρική κλινική, γραφεία της εισαγγελίας. Ως τώρα, δεν έχει ανακοινωθεί πού ακριβώς έγινε η έκρηξη — αρχικά, είχε αναφερθεί πως σημειώθηκε μέσα σε κατάστημα. Πολλά οχήματα στον τομέα έγιναν στάχτη.

Περίπου 500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής επιχειρούσαν χθες στον τόπο της καταστροφής, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Μονάδες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έψαχναν επιζώντες στα συντρίμμια κτιρίων που καταστράφηκαν.

Ο Τύπος δημοσίευσε πληροφορίες κατά τις οποίες άνθρωποι υπέστησαν εγκαύματα στο 30 ως 40% των σωμάτων τους.

«Πρέπει να σώσουμε τις ζωές αυτών που τραυματίστηκαν και θα το κάνουμε χωρίς κανέναν περιορισμό στους πόρους» που θα διατεθούν, τόνισε ο πρόεδρος Αμπιναδέρ.

Σε νοσοκομεία κοντά στον τόπο της τραγωδίας, δεκάδες πολίτες έψαχναν τους δικούς τους.

Μια από αυτούς είπε σε δημοσιογράφους πως ο πατέρας της «υποτίθεται ότι διακομίστηκε εδώ, αλλά δεν εμφανίζεται στη λίστα».

Η Σαν Κριστόμπαλ, με σχεδόν 700.000 κατοίκους, είναι η τέταρτη πολυπληθέστερη επαρχία της Δομινικανής Δημοκρατίας, που μοιράζεται με την Αϊτή το νησί Εσπανιόλα της Καραϊβικής. Η πόλη Σαν Κριστόμπαλ απέχει λιγότερα από 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, τη Σάντο Ντομίνγκο.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της UEFA

Champions League - Παναθηναϊκός – Μαρσέιγ: Απίθανη πρόκριση για το “τριφύλλι” στα πέναλτι (εικόνες)