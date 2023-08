Πολιτική

Έβρος: Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου συνάντησε γυναίκες της περιοχής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συνομιλίες της Προέδρου της Δημοκρατίας με τις γυναίκες από τον Έβρο και τα θέματα που της έθεσαν.

-

Με δώδεκα γυναίκες, δέκα χριστιανές και δύο μουσουλμάνες, που εκπροσωπούν την Κοινωνία των Πολιτών στον νομό Εβρου, συναντήθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Τους Θρακιώτες συνοδεύει μία φήμη αξιοσύνης και δύναμης και θέλω να ακούσω από σας, που ζείτε την καθημερινότητα εδώ, πώς είναι σήμερα η Θράκη για μία σύγχρονη γυναίκα και τι προκλήσεις παρουσιάζει. Χαίρομαι και συγκινούμαι που είμαι εδώ», είπε η κ. Σακελλαροπούλου, ανοίγοντας τη συζήτηση, στην αίθουσα του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη.

«Κι εμείς χαιρόμαστε που σας γνωρίζουμε από κοντά», της απάντησαν οι γυναίκες και εξέφρασαν τη χαρά και την ικανοποίησή τους επειδή Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι γυναίκα και, μάλιστα, Θρακιώτισσα (από τη Σταυρούπολη Ξάνθης), και έχουν την τιμή να συνομιλούν μαζί της.

Με τη σειρά τους συστήθηκαν και μίλησαν για την οικογενειακή κατάστασή τους, τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους οι μητέρες (κάποιες πολύτεκνες), την απασχόληση που έχουν, τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν στον πολιτισμό ή σε άλλους τομείς, τις αγωνίες και τις σκέψεις τους.

Αναφέρθηκαν σε μία σειρά από δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον Έβρο. Έθεσαν το ζήτημα της ανεργίας, λέγοντας ενδεικτικά πώς γυναίκες μέχρι 40 ετών, στην παραγωγική ηλικία τους, δεν έχουν διέξοδο απασχόλησης και ο τόπος φθίνει.

Όσες ζουν στον βόρειο Έβρο σημείωσαν ότι εκεί τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα και ζήτησαν από την πολιτεία να δείξει ειδική μέριμνα για την περιοχή τους.

Παρά τις όποιες αντιξοότητες, όλες δήλωσαν αποφασισμένες να συνεχίσουν με δυναμισμό και να προχωρήσουν σε νέες συνέργειες για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα στον τόπο που ζουν και αγαπούν.

Μέσα από τον διάλογο αναδείχθηκε ο δυναμισμός των εν λόγω γυναικών και το αισιόδοξο μήνυμα που έστειλαν ήταν για ένα καλύτερο μέλλον στην περιοχή του Έβρου, μέσα από τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται.

Όπως τόνισαν, ένα στοιχείο που προκαλεί αισιοδοξία είναι η ανάπτυξη η οποία παρατηρείται τα τελευταία χρόνια γύρω από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και τους αγωγούς μεταφοράς ενέργειας και εξέφρασαν την ελπίδα ότι αυτή θα αποτυπωθεί τόσο στην οικονομία όσο και σε άλλους τομείς.

Περιέγραψαν, επίσης, τους τρόπους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες, εκτός από την απασχόλησή τους, αναλαμβάνουν ή συμμετέχουν σε εθελοντικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής παράδοσης, όπως και για την αξιοποίηση παλαιών κτιρίων για πολιτιστικές δράσεις.

«Εμείς οι γυναίκες μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά», επεσήμανε μία από τις γυναίκες, με την κ. Σακελλαροπούλου να τις διαβεβαιώνει πως παίρνει δύναμη από το παράδειγμα τους.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εντυπωσιάστηκε από αυτά που έχουν επιτύχει στην πρωτογενή παραγωγή, στην αυτοδιοίκηση, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και αλλού και τις συνεχάρη.

Κάποιες από τις γυναίκες πρόσφεραν στην κ. Σακελλαροπούλου προϊόντα δικής τους παραγωγής.

Την ιδέα για τη συνάντηση είχε η ιδρύτρια και πρόεδρος του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, Αγγέλα Γιαννακίδου, η οποία την προετοίμασε, ήταν παρούσα, καλωσόρισε τις γυναίκες και συντόνισε τη συζήτηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της UEFA

Champions League - Παναθηναϊκός – Μαρσέιγ: Απίθανη πρόκριση για το “τριφύλλι” στα πέναλτι (εικόνες)