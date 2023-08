Τοπικά Νέα

Μεταναστευτικό - Έβρος: Δύο τροχαία με διακινητές και τρεις συλλήψεις σε μία ημέρα (εικόνες)

Τρία περιστατικά διακίνησης μεταναστών στον Έβρο και δύο τροχαία μέσα σε μία ημέρα.

Έξι μη νόμιμους μετανάστες επιχείρησε να προωθήσει στο εσωτερικό της χώρας με ΙΧ αυτοκίνητο 42χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα στην περιοχή της Ασπροβάλτας.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Βόλβης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης εντόπισαν και ακινητοποίησαν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων Ασπροβάλτας, το όχημα που οδηγούσε ο 42χρονος και σε έλεγχο που διενήργησαν εντοπίσθηκαν έξι αλλοδαποί, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σε δύο άλλα περιστατικά στις Φέρες, οι διακινητές προκάλεσαν τροχαία ατυχήματα.

Στην πρώτη περίπτωση, στο χωριό Ιτέα, διακινητής «καρφώθηκε» σε τοίχο αυλής σπιτιού, κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τόσο αυτόν όσο και τους μετανάστες που μετέφερε, ακόμα και μέσα στο πορτ μπαγκάζ του οχήματος.

Στο δεύτερο περιστατικό στις Φέρες, ένας άλλος διακινητής που κουβαλούσε μετανάστες, τράκαρε μέσα στην πόλη των Φερών με Ι.Χ που οδηγούσε νεαρή κοπέλα, η οποία κινείτο για στο σημείο.

Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξε τραυματισμός.

