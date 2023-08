Πολιτική

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη - Τσεφέριν (βίντεο)

Κοινές δηλώσεις έκαναν μετά το πέρας της συνάντησής τους στο Μαξίμου ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της UEFA.

Διευρυμένη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό με τη συμμετοχή αρμόδιων υπουργών και προσκεκλημένους τους προέδρους τεσσάρων ΠΑΕ, έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά την οποία ακολούθησαν οι κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη - Τσεφέριν.

Στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, μετά τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα συναντηθεί σήμερα στις 10:30 στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν (Aleksander Ceferin).

Στις 11:00 πραγματοποιήθηκε διευρυμένη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του πρόεδρου της UEFA και αρμόδιων υπουργών, στην οποία έχουν προσκληθεί οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Μετά το πέρας των κοινών δηλώσεων των δύο ανδρών, ο πρόεδρος της UEFA θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΠΟ.

