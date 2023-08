Πολιτική

Φωτιά στη Ρόδο: Το “ευχαριστώ” του Γερμανού πρέσβη στην Ελλάδα

«Κατορθώσατε να μην τραυματιστεί σοβαρά ούτε ένας τουρίστας» αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα, Έρνστ Ράιχελ

Επιστολή προς τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, Πύραρχο κ. Νικήτα Βενιό, έστειλε ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα, Έρνστ Ράιχελ, προκειμένου να τον ευχαριστήσει για τα μέτρα προστασίας και ευημερίας των Γερμανών τουριστών που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια των δασικών πυρκαγιών στη Ρόδο.

«Κατορθώσατε να μην τραυματιστεί σοβαρά ούτε ένας τουρίστας» αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του και εκφράζει την ευχή του να μπορέσει να ξεκινήσει γρήγορα η αναδάσωση που θα βοηθήσει να ανακάμψει το νησί γρήγορα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

