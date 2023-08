Πολιτισμός

Αντώνης Χρυσουλάκης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του

Ο δημοσιογράφος έχασε τη ζωή του τις προηγούμενες ημέρες, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε μέσα στο διαμέρισμα που έμενε.

Το πρωί της Πέμπτης στις 11, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν στη Ριτσώνα το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντώνη Χρυσουλάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του τις προηγούμενες ημέρες, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε μέσα στο διαμέρισμα που έμενε.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με οδύνη αποχαιρετά έναν νέο συνάδελφο, τον Αντώνη Χρυσουλάκη, ο οποίος «χάθηκε» απρόσμενα την Κυριακή, 13 Αυγούστου, σε πυρκαγιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά του.

Ο Αντώνης Χρυσουλάκης γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής το 1988. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών φοιτώντας στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, αποφάσισε να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία και σπούδασε σε ιδιωτική σχολή. Στην επαγγελματική του σταδιοδρομία ασχολήθηκε αρχικά με το ελεύθερο ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα “reader.gr” και στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» ενώ στη συνέχεια αναδείχθηκε ως ένας πολλά υποσχόμενος αστυνομικός συντάκτης, στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» και την ιστοσελίδα “parapolitika.gr”.

Υπήρξε ευγενής, σεμνός και αγαπητός συνάδελφος, ο οποίος άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις σε όλους όσοι τον γνώρισαν. Τα επαγγελματικά του όσο και τα προσωπικά του σχέδια για το μέλλον ήταν πολλά, όμως, η μοίρα είχε άλλη γνώμη και έτσι αφήνει πίσω του δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται τους οικείους του και εκφράζει την οδύνη του για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, ενός σκληρά εργαζόμενου δημοσιογράφου, ο οποίος υπηρέτησε το λειτούργημά μας με συνέπεια, ευπρέπεια και ευσυνειδησία.

Η οικογένεια και οι φίλοι του Αντώνη Χρυσουλάκη θα τον αποχαιρετήσουν αύριο Πέμπτη, 17 Αυγούστου, στις 11.00 π.μ. στη Ριτσώνα».





