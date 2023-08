Πολιτική

Μητσοτάκης - Οπαδική βία: Κλείνουν οι λέσχες των οργανωμένων

Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της UEFA και τους αρχηγούς των ΠΑΕ.

Το κλείσιμο των λεσχών των οργανωμένων οπαδών, αλλά και τη συνολική επανεξέταση του πλέγματος των πολιτικών για την καταπολέμηση της αθλητικής βίας προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις που παραχώρησε με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν και οι οποίες ακολούθησαν την διευρυμένη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή ιδιοκτητών και εκπροσώπων των τεσσάρων μεγάλων ΠΑΕ της χώρας (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ).

«Οι λέσχες οργανωμένων οπαδών θα κλείσουν. Κάθε ομάδα θα έχει μόνο μια, με έδρα τα γραφεία της ΠΑΕ» ξεκαθάρισε ο Κυρ. Μητσοτάκης ενώ γνωστοποίησε ότι η είσοδος στις θύρες των οργανωμένων οπαδών περιέρχεται στην αρμοδιότητα της αστυνομίας, η οποία και θα μπορεί να πραγματοποιεί, όποτε η ίδια το κρίνει σκόπιμο, ελέγχους στα γήπεδα.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μην απαιτηθεί να ενεργοποιήσει το Κράτος το ύστατο μέτρο που αφορά στον προσωρινό αποκλεισμό των ελληνικών ομάδων από τις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, τονίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ οφείλουν και οι ίδιοι να προστατέψουν πρώτα και κύρια τις επενδύσεις τους. Ο Κυρ. Μητσοτάκης εξέφρασε την οδύνη του για τον άδικο χαμό του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή, έκανε λόγο για εγκληματικές συμμορίες, τόνισε ότι το επίπεδο συνεργασίας με την UEFA είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, ενώ γνωστοποίησε ότι είναι σε σκέψη η ίδρυση ενός παρατηρητηρίου βίας με συμμετοχή πολλών διαφορετικών κρατών ώστε η UEFA να μπορεί να προειδοποιεί εγκαίρως για γεγονότα υψηλού κινδύνου.

Σε ότι αφορά την στυγερή δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι ένοχοι θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν. Διεμήνυσε δε, στο φόντο αιτιάσεων που προέδρου της Κροατίας τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς να τον κατονομάσει, ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος δικαίου και ούτε η χώρα, ούτε και η δικαιοσύνη της δέχονται υποδείξεις από καμία άστοχη φωνή εκτός συνόρων, ακόμα κι αν αυτή είναι επίσημη.

Επιπλέον ανεγνώρισε επιχειρησιακή αστοχία της ελληνικής αστυνομίας σε ότι αφορά την οργανωμένη κάθοδο των Κροατών χούλιγκαν που βρέθηκαν στη Νέα Φιλαφέλφια την περασμένη εβδομάδα και δημιούργησαν τα επεισόδια.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν εμφανίστηκε στις δικές του δηλώσεις αποφασισμένος να μην ξανασυμβεί περιστατικό οπαδικής βίας σαν αυτό που οδήγησε στον χαμό του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή στη Νέα Φιλαδέλφεια. «Έχω μιλήσει έκτοτε πολλές φορές με τον Έλληνα πρωθυπουργό, ανοιχτά και με διάθεση αυτοκριτικής και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε» είπε ο κ. Τσέφεριν, χαρακτηρίζοντας την οπαδική βία και τα επεισόδια «καρκίνο του ποδοσφαίρου».





«Δεν είναι οπαδοί αυτοί οι άνθρωποι. Χρησιμοποιούν το ποδόσφαιρο για τις ιδέες τους» σημείωσε και υποσχέθηκε πως «θα κάνουμε περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο».

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ένα ακόμα ρεσιτάλ υποκρισίας και αποπροσανατολισμού δίνει η κυβέρνηση με επικεφαλής τον πρωθυπουργό, όταν προβάλει ότι η δήθεν αντιμετώπιση της “οπαδικής βίας” μπορεί να γίνει με όλους όσοι ενσαρκώνουν το “ποδόσφαιρο - επιχείρηση”, στο έδαφος του οποίου συγκροτούνται και δρουν επίσημοι και ανεπίσημοι “οπαδικοί στρατοί” για λογαριασμό επιχειρηματικών συμφερόντων. Όταν μάλιστα οι Ανώνυμες Εταιρείες στον αθλητισμό έχουν ευθύνη και για τη δράση φασιστικών ομάδων, οι οποίες με τον μανδύα του “οπαδού” αξιοποιούν τους συνδέσμους ως κάλυψη για την εγκληματική δράση τους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη γι’ αυτό από το γεγονός ότι ίδια ή παρόμοια μέτρα “αυστηροποίησης” έχουν κατά καιρούς εξαγγελθεί ή και νομοθετηθεί από όλες τις κυβερνήσεις χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Γιατί πολύ απλά δε θιγούν τον πυρήνα του προβλήματος. Είναι δε εξοργιστικό το γεγονός ότι σήμερα ο Κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε σαν να μην είδε αυτό που τόσες μέρες βλέπει όλος ο ελληνικός λαός και η νεολαία, ότι η δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή ήταν αποτέλεσμα της εγκληματικής δράσης ομάδας Κροατών φασιστών, οι οποίοι έδρασαν ανενόχλητοι μέσα στη χώρα μας, με την ανοχή του κρατικού μηχανισμού. Το ΚΚΕ καλεί τους φιλάθλους, ιδιαίτερα όλους όσοι έχουν σχέση με τους οργανωμένους συνδέσμους οπαδών, να απομονώσουν τους φασίστες από κάθε σύνδεσμο. Να αντιπαλέψουν τα νήματα που συνδέουν τον αθλητισμό με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα».

