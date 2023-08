Life

“Ψυχοκόρες”: Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρχεται στον ΑΝΤ1+ η νέα δραματική σειρά εποχής που θα προκαλέσει αίσθηση.

-

Οι «Ψυχοκόρες», η νέα δραματική σειρά εποχής, έρχονται από την 1η Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο www.antennaplus.gr με διπλό καθηλωτικό επεισόδιο. Βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, οι «Ψυχοκόρες» είναι μια κορυφαία παραγωγή εποχής για μια συνθήκη υποτίμησης της θηλυκής υπόστασης που μέτρησε γυναίκες-θύματα για δυο ολόκληρες γενιές. Έναν θεσμό που λειτουργούσε για χρόνια ως άτυπη μορφή υιοθεσίας, υποδουλώνοντας μικρά κορίτσια που λαχταρούσαν να αποδράσουν από την ανελέητη φτώχεια της επαρχίας για να βρεθούν, τελικά, σε μια χρυσή φυλακή όπου τους υπόσχονταν ασφάλεια με αντάλλαγμα την τυφλή υποταγή.

Φανταχτερά σαλόνια και άθλια πλυσταριά, φάμπρικες και καλλιστεία, υπόκοσμος και αστική βιτρίνα… Τρεις παράλληλες ιστορίες ενώνονται μέσα από απρόβλεπτες ανατροπές και φέρνουν την κινηματογραφική αφήγηση στην οθόνη μας. Oι «Ψυχοκόρες» μάς προσκαλούν από 1η Σεπτεμβρίου να σκύψουμε στην κλειδαρότρυπα μιας εποχής τρομοκρατίας, αλλά και ελπίδας. Μιας εποχής όπου το γυναικείο σώμα ήταν, ταυτόχρονα, τόπος ιερός και νόμισμα επιβίωσης και όπου σε κάθε λαμπερό αρχοντικό υπήρχε κι ένα σκοτεινό υπόγειο γεμάτο μυστικά.

Η ιστορία

Μαρίκα, Βασιλική, Φρόσω και Δεσποινιώ Πολύζου. Κόρες του Ασημάκη, που θυσιάζεται για εκείνες και εξορίζεται για να τις προστατεύσει από την οργή της χωροφυλακής. Η μητέρα τους, η Αθανασία, λίγο πριν πεθάνει, τις ορκίζει να μη χωρίσουν ποτέ. Η φτώχεια, όμως, αναγκάζει τα τέσσερα κορίτσια να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και να κατέβουν ως ψυχοκόρες στην πρωτεύουσα, καταλήγοντας βίαια σε διαφορετικά σπίτια.

Η Μαρίκα, ως πρωτότοκη κόρη, αναλαμβάνει το βάρος του όρκου της μάνας της και την προστασία των υπολοίπων, ειδικά της Δεσποινιώς που, μέσα στην αθωότητα και την απειρία της, αγνοεί τους κινδύνους που κρύβει η τόση ομορφιά της. Μαρίκα και Δεσποινιώ θα καταλήξουν μαζί στην Αθήνα ως ψυχοκόρες στο αρχοντικό του Κοσμά και της Νέλλας Κοτρώτση, πλούσιων και ψυχρών ανθρώπων που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η εξουσία και το χρήμα.

Η Βασιλική, γεμάτη δίψα για γνώση, φτάνει στην Αθήνα, στο σπίτι του πολιτικού και αριστοκράτη Βαγγέλη Αρδίτη, ύστερα από επιθυμία της κόρης του Μάγιας. Οι φεμινιστικές ιδέες της Μάγιας, καθώς και τα βιβλία του συζύγου της Παύλου Στρατή, θα ανοίξουν έναν καινούργιο κόσμο για τη Βασιλική. Τυχερή μέσα στην ατυχία της, θεωρεί δώρο Θεού να βρίσκεται σε ένα σπίτι που της παρέχει ανώτερη μόρφωση.

Η Φρόσω, κακοφτιαγμένη στην όψη, αλλά προκομένη και με χρυσή καρδιά, θα βρεθεί στην Κρυοπηγή Τριπόλεως, στο σπίτι των Νάτσηδων. Εκεί, το σκοτάδι με το οποίο θα έρθει αντιμέτωπη θα μαυρίσει την ψυχή της, ίσως για πάντα. Εύποροι κτηματίες που τους ανήκουν τα μισά αμπέλια της περιοχής, αλλά έχουν στερηθεί ένα πολύ πιο πολύτιμο αγαθό, ο Ηλίας και η Ευανθία Νάτση θα εκμεταλλευτούν τη Φρόσω για να πάρουν αυτό που θέλουν.

Βαδίζοντας σε άγνωστα και επικίνδυνα μονοπάτια, τα τέσσερα κορίτσια θα παλέψουν να ανταμώσουν ξανά. Όμως, πόσο εύκολο θα είναι κάτι τέτοιο στην Αθήνα του ‘50, χωρίς πρόσβαση σε τηλέφωνο, χωρίς να ξέρουν γράμματα, με χειρότερο εχθρό τις κυρίες του σπιτιού και με τον φόβο ότι πίσω από κάθε αντρικό χαμόγελο κρύβεται ο χαμός τους;

Δείτε την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της νέας μεγάλης δραματικής σειράς «Ψυχοκόρες» την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια δύο νέα επεισόδια κάθε Παρασκευή, κάνοντας εγγραφή αποκλειστικά στο antennaplus.gr.

#Psyxokores #ant1plus #ant1plusapokleistiko





Ψυχοκόρες (αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά)

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Μανώλης Μαυροματάκης, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο

Πέννυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος

Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ

Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική

Σταμάτης Σταματάκης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Φρόσω Ράλλη

Παραγωγοί

Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη, Γιάννης Εξηντάρης

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής

Feelgood Productions







Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της UEFA

Champions League - Παναθηναϊκός – Μαρσέιγ: Απίθανη πρόκριση για το “τριφύλλι” στα πέναλτι (εικόνες)