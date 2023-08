Ο Κώστας Παπανικολάου έγινε ξανά πατέρας

Η ανακοίνωση για τη γέννηση του παιδιού του Κώστα Παπανικολάου.

-

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η οικογένεια του Κώστα Παπανικολάου, καθώς η σύζυγος του διεθνούς φόργουορντ έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, όπως γνωστοποίησε σήμερα (16/8) μέσω των social media η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας δεν αναχώρησε με την αποστολή της «γαλανόλευκης» για το Άμπου Ντάμπι, όπου το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει σε φιλικούς αγώνες ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου τις ΗΠΑ (18/8) και τη Γερμανία (19/8), προκειμένου να βρίσκεται κοντά στην σύζυγο του.

???? Congrats on your new arrival @K_pap16 ! May all the stars align to bring your growing family health and love! #OlympiacosBC pic.twitter.com/6Xq0DVmP9K