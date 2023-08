Αθλητικά

Super League: Αναβολή στο Παναθηναϊκός - Ατρόμητος

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας για την αναβολή του ματς για την 1η Αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Super League γνωστοποίησε σήμερα (16/8) την αναβολή της αναμέτρησης Παναθηναϊκός-Ατρόμητος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί το προσεχές Σάββατο (19/8, 22:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Η σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας έχει ως εξής: «Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια αιτήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και λόγω των προγραμματισμένων υποχρεώσεων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη διεθνή διασυλλογική διοργάνωση UEFA Champions League, ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται και θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια αρχή».

