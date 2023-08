Αθλητικά

Σαουδική Αραβία: Οι μεγάλες μεταγραφές στη Pro League

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τον Μπενζεμά μέχρι τον Νεϊμάρ, τα μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου που πήγαν στη Σαουδική Αραβία και τα ποσά που δαπανήθηκαν.

-

Οι σύλλογοι της Σαουδικής Αραβίας έχουν δαπανήσει πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ στην εφετινή μεταγραφική περίοδο και ενώ η νέα σεζόν της Pro League άρχισε την Παρασκευή.

Ακολουθούν οι πρόσφατες μεγάλες αγορές των κύριων συλλόγων:

Αλ Αχλί

Εντουάρ Μεντί : 18,5 εκατομμύρια ευρώ από την Τσέλσι

Ρομπέρτο Φιρμίνο : Ελεύθερος από τη Λίβερπουλ

Ριγιάντ Μαχρέζ : 35 εκατομμύρια ευρώ από τη Μάντσεστερ Σίτι

Αλαν Σεν-Μαξιμέν : 27,2 εκατομμύρια ευρώ από τη Νιούκαστλ

Φρανκ Κεσιέ : 12,5 εκατομμύρια ευρώ από τη Μπαρτσελόνα

Ρότζερ Ιμπάνιεζ : 28,5 εκατομμύρια ευρώ από τη Ρόμα

Αλ Ιτιχάντ

Ζότα : 29,1 εκατομμύρια ευρώ από τη Σέλτικ

Καρίμ Μπενζεμά : Ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ενγκολό Καντέ : Ελεύθερος από την Τσέλσι

Φαμπίνιο : 47 εκατομμύρια ευρώ από τη Λίβερπουλ

Αλ Νασρ

Σέκο Φοφανά : 25 εκατομμύρια ευρώ από τη Λανς

Μαρσέλο Μπρόζοβιτς : 18 εκατομμύρια ευρώ από την Ίντερ

Άλεξ Τέλες : 7 εκατομμύρια ευρώ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Σαντιό Μανέ : 40 εκατομμύρια ευρώ από την Μπάγερν Μονάχου

Αλ Χιλάλ

Μάλκομ : 60 εκατομμύρια ευρώ από τη Ζενίτ

Ρούμπεν Νέβες : 55 εκατομμύρια ευρώ από τη Γουλβς

Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς: 40 εκατομμύρια ευρώ από τη Λάτσιο

Καλιντού Κουλιμπαλί : 23 εκατομμύρια ευρώ από την Τσέλσι

Νεϊμάρ : 90 εκατομμύρια ευρώ από την Παρί Σεν Ζερμέν

Αλ Ετιφάκ

Τζόρνταν Χέντερσον : 14 εκατομμύρια ευρώ από τη Λίβερπουλ

Μούσα Ντεμπελέ : Ελεύθερος από τη Λιόν

Τζακ Χέντρι : 6,9 εκατομμύρια ευρώ από την Mπριζ.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Βέλγιο: Τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ μετά από βλάβη σε παιχνίδι (βίντεο)

Champions League - Παναθηναϊκός – Μαρσέιγ: Απίθανη πρόκριση για το “τριφύλλι” στα πέναλτι (εικόνες)