Πολιτισμός

Σχολές Ξεναγών: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εισαγωγής στις σχολές του Υπουργείου Τουρισμού. Ποιά επαγγελματικά δικαιώματα κατοχυρώνουν οι απόφοιτοι.

Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Υφυπουργού Τουρισμού Έλενας Ράπτη με την οποία ορίζεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, για εισαγωγή κατά την επόμενη εκπαιδευτική σειρά 2023-2025, στις Σχολές Ξεναγών της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού. Παράλληλα, γίνονται ενέργειες προγραμματισμού προσλήψεων σε Σχολές Ξεναγών Ρεθύμνου και Κέρκυρας με σκοπό τη μόνιμη στελέχωση τους και ενδυνάμωσή τους για το 2024.

Το Υπουργείο Τουρισμού προσφέρει τη δυνατότητα σταδιοδρομίας στο επάγγελμα του ξεναγού, σε απόφοιτους Λυκείου ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με δωρεάν διετή φοίτηση σε Σχολές Ξεναγών, ανά την Ελλάδα, χωρίς εξετάσεις. Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από τις 28.08.2023 μέχρι και 10.09.2023 σε ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr.

Οι Σχολές Ξεναγών, είναι διετούς διάρκειας, μεταδευτεροβάθμιες επαγγελματικές σχολές του Υπουργείου Τουρισμού με 945 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων και 35 ημέρες εκπαιδευτικές εκδρομές σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές εισάγονται στις Σχολές με μία αίτησή τους, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Τουρισμού και επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας, βάσει μοριοδότησης των προσόντων τους. Απαραίτητα προσόντα εισαγωγής είναι η άριστη γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών και η κατοχή τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου, ενώ, υπάρχει ποσόστωση για πτυχιούχους ΑΕΙ.

Μετά την αποφοίτησή τους, αποκτούν δίπλωμα και βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, που τους παρέχει το δικαίωμα πραγματοποίησης ξεναγήσεων σε ιδιώτες, σε τουριστικές επιχειρήσεις – ξενοδοχεία και εν γένει, το δικαίωμα της παροχής υπηρεσιών ξενάγησης στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι το 2021 εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών και αναβαθμίστηκε η ποιότητα των σπουδών τους, με εμπλουτισμό σε νέα σύγχρονα αντικείμενα των ειδικών μορφών τουρισμού, ενώ, προβλέπεται και η δωρεάν είσοδος των σπουδαστών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Η Υφυπουργός Τουρισμού, αρμόδια για την Τουριστική Εκπαίδευση και τις ειδικές μορφές Τουρισμού, Έλενα Ράπτη, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Ξεκινάμε τις αιτήσεις στις σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού δίνοντας την ευκαιρία σταδιοδρομίας σε νέες και νέους που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Ξεναγού στην Ελλάδα, να αποκτήσουν ευκαιρίες απασχόλησης στον εξειδικευμένο τομέα του τουριστικού κλάδου. Στο Υπουργείο Τουρισμού δίνουμε προτεραιότητα στην αναβάθμιση της ποιότητας των Σχολών Ξεναγών με την έμπρακτη στήριξη τους δρομολογώντας σειρά πρωτοβουλιών για την επίλυση ζητημάτωνπου τους αφορούν. Παράλληλα, μεριμνούμε για την κάλυψη των υψηλών αναγκών της τουριστικής αγοράς,έχοντας ως γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ξενάγησης σε όλη τη χώρα.”





