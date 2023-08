Κοινωνία

Μαρούσι: Σύλληψη ανηλίκων για ληστεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς η προσπάθεια του ενός να διαφύγει τη σύλληψη, έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα και οδήγησε στην ακινητοποίησή τους.

-

Συνελήφθησαν, στα πλαίσια του αυτοφώρου, το βράδυ της Δευτέρας (14-8-2023) στο Μαρούσι, από αστυνομικούς Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 2 ανήλικοι, ηλικίας 15 και 16 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν 2 ανηλίκους, εκ των οποίων ο ένας αντιλήφθηκε τις προθέσεις τους και τράπηκε σε φυγή, ενώ με την απειλή μαχαιριού αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν το τσαντάκι του άλλου ανηλίκου, ο οποίος προέβαλε αντίσταση, και κατάφερε να ξεφύγει.

Κατά την προσπάθεια του δεύτερου ανήλικου να διαφύγει οι κατηγορούμενοι, τον χτύπησαν στο πρόσωπο. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, οι κατηγορούμενοι μαζί με άλλους δύο συνεργούς τους προσέγγισαν μια παρέα ανηλίκων, που βρισκόταν σε κοντινό σημείο και με χρήση σωματικής βίας και απειλές απέσπασαν το τσαντάκι του ενός.

Οι αστυνομικοί που μετέβησαν άμεσα στο σημείο κατάφεραν να εντοπίσουν τους κατηγορουμένους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες των παραπάνω αξιόποινων πράξεων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της UEFA

Champions League - Παναθηναϊκός – Μαρσέιγ: Απίθανη πρόκριση για το “τριφύλλι” στα πέναλτι (εικόνες)