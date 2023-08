Αθλητικά

Μιχάλης Κατσουρής: DNA και κινητά θα δείξουν την ταυτότητα του δράστη (βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την δολοφονία του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ. Τι εξετάζουν οι αρχές.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, συνεχίζεται η αντιπαραβολή των δειγμάτων DNA των κατηγορουμένων στα εγκληματολογικά εργαστήρια, σε μία προσπάθεια να ταυτοποιηθεί εκείνος που κατάφερε το φονικό χτύπημα στον Μιχάλη Κατσουρή.

Οι Αξιωματικοί της Ασφάλειας ευελπιστούν να αντλήσουν πολύτιμα στοιχεία και από τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων.

Μέσα από τα εγκληματλογικά εργαστήρια ευελπιστούν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας να βρεθούν στοιχεία για την ταυτότητα τού δολοφόνου του Μιχάλη Κατσουρή, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έξω από το γήπεδο τής Νέας Φιλαδέλφειας.

Στο κτίριο τής Λεωφόρου Καβάλας έχει ξεκινήσει η αντιπαραβολή δειγμάτων DNA

των Κατηγορουμένων με εκείνα που βρέθηκαν

στα Πειστήρια

τον Χώρο των επεισοδίων

και τη σορό του θύματος, χωρίς μέχρι αυτήν την ώρα να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα.

Παράλληλα περιμένουν τη διάταξη τής ανακρίτριας, προκειμένου να ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων και να ερευνήσουν

το Ιστορικό αναζήτησης

τις Φωτογραφίες & τα βίντεο

αλλά και τις Συνομιλίες, μήπως και στις συσκευές ανακαλύψουν νέα δεδομένα.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, "μέσα από τη διερεύνηση των τηλεφώνων γίνεται και μία προσπάθεια να διαπιστώσουμε ποιοι είναι οι Έλληνες που βοήθησαν τους Κροάτες, τους συνάντησαν στο Μαρούσι, τους προμήθευσαν με «όπλα» και προσπάθησαν να φροντίσουν για τη διαφυγή τους. Ενδεχόμενα ο Εισαγγελέας με τέτοια στοιχεία να ασκήσει διώξεις και σε βάρος τους".

Οι Κροάτες χούλιγκαν φαίνεται πως ήταν καλά οργανωμένοι, αναφέρουν αξιωματικοί της Ασφάλειας, βλέποντας πώς προετοιμάζονται λίγα δευτερόλεπτα πριν από την επίθεσή τους, αλλά και παρατηρώντας πως όλοι τους είχαν άσπρη κορδέλα στα ρούχα τους, προκειμένου να ξεχωρίζουν την ώρα της συμπλοκής.

Οι ερευνητές της Ασφάλειας συνεχίζουν την προσπάθειά τους να εντοπίσουν βίντεο από τη στιγμή, που ο Μιχάλης Κατσουρής δέχθηκε το φονικό χτύπημα με το μαχαίρι.

Το σημείο, όμως, δεν καλύπτεται από κάμερες ασφαλείας είτε του γηπέδου είτε άλλων κτηρίων.



Ζητούμενο είναι να ταυτοποιηθεί ο δολοφόνος του 29χρονου με τον Πρωθυπουργό να δηλώνει βέβαιος ότι οι ένοχοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και ταυτόχρονα να απαντά στον πρόεδρο τής Κροατίας.

Στο επίπεδο τής απόδοσης ευθυνών συνεχίζεται η ΕΔΕ στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ με καταθέσεις των εμπλεκομένων αξιωματικών, αλλά και αστυνομικών, που επιχείρησαν τη νύχτα της συμπλοκής.

