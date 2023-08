Κόσμος

Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκε για τη δολοφονία του πατέρα του

Καταδικάστηκε ένας άνδρας για το βασανισμό και τη δολοφονία του πατέρα του.

Εκτελέστηκε χθες Τετάρτη στη Σαουδική Αραβία ένας αμερικανός υπήκοος που είχε καταδικαστεί για τον βασανισμό και τη δολοφονία του αιγύπτιου πατέρα του. «Ο Μπισόι Σαρίφ Νάτζι Νασίφ, αμερικανός υπήκοος, εκτελέστηκε στην περιφέρεια του Ριάντ», μεταδίδει το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων (SPA) επικαλούμενο δελτίο Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών του βασιλείου, όπου η επιβολή της θανατικής ποινής είναι πιο διαδεδομένη από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Νασίφ για τον ξυλοδαρμό, τον βασανισμό και τον φόνο του αιγύπτιου πατέρα του, το πτώμα του οποίου τεμάχισε στη συνέχεια, καθώς επίσης για χρήση ναρκωτικών και απόπειρα δολοφονίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η μέθοδος εκτέλεσης δεν διευκρινίστηκε, ωστόσο στη Σαουδική Αραβία συνηθίζεται ο αποκεφαλισμός.

Ενήμερος για τις αναφορές σχετικά με την εκτέλεση του αμερικανού υπηκόου στη Σαουδική Αραβία, δήλωσε ο Βεντάντ Πατέλ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, τονίζοντας πως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Συμπλήρωσε πως αξιωματούχος του αμερικανικού προξενείου είχε επισκεφθεί τον Νασίφ τον Ιούλιο.

Περισσότεροι από 1.000 θανατοποινίτες έχουν εκτελεστεί στη Σαουδική Αραβία από την ανάρρηση του βασιλιά Σαλμάν στον θρόνο το 2015, σύμφωνα με στοιχεία της ευρωσαουδαραραβικής οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ESOHR).

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), στη Σαουδική Αραβία έχουν εκτελεστεί φέτος 91 θανατοποινίτες, ανάμεσά τους 19 αλλοδαποί – από χώρες όπως η Ιορδανία, η Ινδία, το Πακιστάν, το Νεπάλ, το Μπαχρέιν, η Αίγυπτος, η Υεμένη, οι Φιλιππίνες και το Μπαγκλαντές.

Το 2022 εκτελέστηκαν 147 άνθρωποι, αριθμός διπλάσιος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ανάμεσά τους, 81 καταδικασθέντες για «τρομοκρατία» εκτελέστηκαν την ίδια ημέρα, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

