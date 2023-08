Κόσμος

Η φωτιά στον Καναδά απειλεί δάση και πολίτες (εικόνες)

Εκτός ελέγχου είναι η πυρκαγιά στον Καναδά, που ανάγκασε τις Αρχές σε εκκενώσεις.

Οι κάτοικοι της Γέλοουναϊφ διατάχθηκαν χθες Τετάρτη να απομακρυνθούν κατεπειγόντως από αυτήν ως αύριο Παρασκευή, καθώς η μεγαλύτερη πόλη στα Βορειοδυτικά Εδάφη του Καναδά απειλείται εξαιτίας της εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Δυστυχώς, η κατάσταση ως προς τις δασικές πυρκαγιές πήρε τροπή προς το χειρότερο δυτικά της Γέλοουναϊφ» και πλέον εγείρεται «αληθινή απειλή» για τους πολίτες, τόνισε ο Σέιν Τόμσον, υπουργός Περιβάλλοντος στα Βορειοδυτικά Εδάφη, διατάσσοντας την εκκένωση της πόλης 20.000 κατοίκων ως αύριο το μεσημέρι.

Σχεδόν 168.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους στον Καναδά από την έναρξη της φετινής περιόδου των πυρκαγιών, που έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ και αυτές τις μέρες μαίνονται στα Βορειοδυτικά Εδάφη, περιοχή με επιφάνεια διπλάσια από αυτή της μητροπολιτικής Γαλλίας, όπου καταμετρώνται 230 ενεργά μέτωπα.

Καθώς απέχουν το ένα από το άλλο εκατοντάδες χιλιόμετρα, ήταν «ιδιαίτερα δύσκολο» να εκκενωθούν διά χερσαίων οδών χωριά, εξήγησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Μάικ Γουέστγουικ, αξιωματούχος, καθώς αναπτύχθηκαν μονάδες των ένοπλων δυνάμεων για να διευκολύνουν την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων με αεροπορικά μέσα.

Καθώς οι φλόγες κινούνται με ταχύτητα, το τοπικό υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε εντολή χθες βράδυ οι κάτοικοι της Γέλοουναϊφ να φύγουν με όποιο τρόπο μπορούν — οδικώς ή αεροπορικώς.

Η πόλη «δεν αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο όμως αν δεν βρέξει η φωτιά ενδέχεται να φθάσει στα περίχωρά της το σαββατοκύριακο», τόνισε ο κ. Τόμσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Αν παραμείνετε ως το σαββατοκύριακο ρισκάρετε να θέσετε σε κίνδυνο τους εαυτούς σας και άλλους, πρόσθεσε.

Κινητοποίηση των ένοπλων δυνάμεων

Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανέφερε χθες πως οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν επί ποδός για να προσφέρουν βοήθεια στους κατοίκους των Βορειοδυτικών Εδαφών. «Θα συνεχίσουμε να σας παρέχουμε όποιους πόρους χρειαστεί» και να «βοηθάμε όπως μπορούμε», τόνισε μέσω X (του πρώην Twitter).

Κάτοικος κοινότητας περίπου 2.250 κατοίκων που έλαβαν διαταγή να την εκκενώσουν, ο Τζόρνταν Εβόι, 28 ετών, ήλπιζε να μπορέσει να φθάσει με το αυτοκίνητό του στην Αλμπέρτα, αλλά μεγάλη πυρκαγιά τον ανάγκασε να αλλάξει δρόμο και να φύγει με στρατιωτικό αεροσκάφος.

«Δεν μπορούσα να δω τίποτα μπροστά μου Δεν υπήρχε πλέον δίκτυο, επομένως δεν είχα κανέναν τρόπο να ξέρω που βρίσκομαι, κάτι που μου προκαλούσε ακόμη μεγαλύτερη αγωνία», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο κ. Εβόι φοβόταν πως τα ελαστικά του αυτοκινήτου του θα «έλιωναν». «Οι φλόγες καταβρόχθιζαν τον δρόμο, ήταν η πιο τρομακτική στιγμή της ζωής μου».

Εξάλλου η γειτονική επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, η οποία επίσης δοκιμάστηκε σκληρά φέτος από τις δασικές πυρκαγιές, καταγράφει θερμοκρασίες πάνω από 40° Κελσίου, για πρώτη φορά φέτος στην Καναδά, ενημέρωσε προχθές Τρίτη το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Στην πόλη Λίτον η θερμοκρασία έφθασε τη Δευτέρα τους 41,4 βαθμούς, δυο χρόνια από είχε σαρωθεί από τις φλόγες, τις ημέρες που ακολούθησαν τον «θόλο ζέστης» άνευ προηγουμένου, όταν ο υδράργυρος έδειχνε το ιστορικό 49,6° Κελσίου.

Ο Καναδάς, ο οποίος λόγω της γεωγραφικής θέσης του βιώνει αύξηση της θερμοκρασίας ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη, πλήττεται τα τελευταία χρόνια από ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, την ένταση και τη συχνότητα των οποίων επαυξάνει η κλιματική αλλαγή.

