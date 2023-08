Πολιτική

Νέα Φιλαδέλφεια - Οικονόμου: Έρχονται κι άλλες καρατομήσεις στην ΕΛΑΣ

Ποια σφάλματα εντόπισε στη δράση της ΕΛΑΣ και τι είπε για τις ευθύνες της κυβέρνησης συνολικά.

Την ευθύνη της Aστυνομίας για την ανεξέλεγκτη πορεία των γεγονότων τα οποία οδήγησαν στη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφεια για λόγους οπαδικής βίας, παραδέχθηκε ο Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας την Πέμπτη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1. Ο κ. Οικονόου μάλιστα αποκάλυψε ότι όσες καρατομήσεις στελεχών της ΕΛΑΣ έγιναν μέχρι στιγμής δεν θα είναι οι μόνες, ενώ υποστήριξε ότι από πλευράς της κυβέρνησης γίνοντα όλες οι εφικτές και πρόσφορες ενέργειες, οι οποίες και γεννούν, όπως σημείωσε, ήδη θετικά αποτεελέσματα. Αναλυτικά η τοποθέτηση του κ. Οικονόμου: «Αναδείξαμε την αποτυχία (σ.σ. της ΕΛΑΣ) από την πρώτη στιγμή και θα αποδώσουμε ευθύνες πολύ σύντομα. Στο γήπεδο της ΑΕΚ έγινε μια αλληλουχία λαθών αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μια διαλυμένη Aστυνομία. Το πρόβλημα είναι η αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών με αθλητικό υπόβαθρο. Κανένα μέτρο από μόνο του δεν μπορεί να εξαφανίσει την παραβατικότητα. Απαιτείται μια ολιστική αντιμετώπιση με δράσεις και παρεμβάσεις σε μια σειρά από τομείς, όπως η εφαρμογή του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου και η παρακολούθηση των συνδέσμων. Χθες υπήρξε μια ευρεία σύσκεψη και η ανακοίνωση κάποιων μέτρων που έρχεται συμπληρωματικά στα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και έφερε αποτελέσματα. Και τα μέτρα που ανακοινώσαμε πριν από ένα χρόνο είχαν θετικό αντίκτυπο. Δεν εξαφάνισαν την παραβατικότητα ούτε η αυστηροποίηση των ποινών ή κάποιο μέτρο από μόνο του μπορεί να εξαφανίσει την παραβατικότητα. Τα μέτρα όμως που πήραμε με αφορμή τη δολοφονία του Άλκη είχαν ως αποτέλεσμα να συλληφθούν οι δράστες και να έχουμε αυτές τις ποινές. Ο αθλητικός νόμος δίνει τη δυνατότητα να μπαίνουν αυστηρές ποινές όταν γίνονται επεισόδια μακριά από τα γήπεδα.. Οι επιτυχίες της ΕΛΑΣ που είναι περισσότερες από τις αποτυχίες θεωρούνται ως κάτι αυτονόητο. Η ΕΛΑΣ οφείλει να αντιμετωπίζει το έγκλημα και την παραβατικότητα για να δίνει αίσθημα ασφάλειας στον πολίτη. Όταν εκδηλώνονται οι αστοχίες πρέπει να τις αναγνωρίζουμε και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας».