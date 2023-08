Πολιτική

Βούλτεψη στον ΑΝΤ1: Ο φράχτης στον Έβρο θα γίνει και θα ολοκληρωθεί

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» και η παρέμβαση του αντιπεριφερειάρχη Έβρου.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, για την αύξηση των αφίξεων, τον Έβρο και την ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη δράση των διακινητών.

«Υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν στοχοποιηθεί ιδιαίτερα από τους διακινητές, όπως η Ρόδος, που πάνε πολλά σκάφη και οι πιο ευκατάστατοι μετανάστες περνούν σαν τουρίστες, ναυλώνοντας ταχύπλοα», είπε για την αύξηση των αφίξεων.

Ερωτηθείσα για τα ευρωπαϊκά μέτρα για τη μετανάστευση, σημείωσε ότι, «η Ελλάδα στοχοποιήθηκε όσο ποτέ για τη μικρή Μαρία που δεν υπήρξε ποτέ. Βγήκε ο ευρωβουλευτής με μίσος για την Ελλάδα που φαίνεται πως το έχουν καλλιεργήσει Έλληνες ευρωβουλευτές και σε συνδυασμό με την εργαλειοποίηση από την Τουρκία, αυξάνονται οι ροές».

Για την έντονη δράση των διακινητών στον Έβρο, ιδίως αυτόν τον καιρό, είπε πως ο Έβρος είναι θέμα της Αστυνομίας που «κάνει ό,τι μπορεί. Η Αστυνομία κάνει τη δουλειά της, τους καταδιώκει και τους συλλαμβάνει, δημιουργεί πίεση η κυβέρνηση σε όλες τις δομές», είπε αναφέροντας ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις.

Σε ερώτηση σχετικά με την ένταξη των προσφύγων, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, απάντησε πως, «έχει μεγαλώσει η οικονομίας μας, έχουμε ανάγκες σε τομείς όπως η γεωργία και υπάρχουν άνθρωποι που τους έχουμε δώσει το δικαίωμα του πρόσφυγα», συμπληρώνοντας πως «800.000 άνθρωποι εργάζονται».

Όσο για τους νόμους σχετικά με τη δράση των διακινητών, τόνισε πως, «ο νόμος για τους διακινητές είναι ο πιο αυστηρός στην Ευρώπη, φτάνει μέχρι τα ισόβια αν υπάρξει θάνατος και γι’αυτό δεν θέλουν να έρχονται στην Ελλάδα να συλληφθούν».

Σχολιάζοντας τα μέτρα για την οπαδική βία που ανακοινώθηκαν χθες και τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή, είπε πως «προφανώς θα υπάρξει έρευνα, αλλά ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να προκαταλάβει την έρευνα, περιμένει τα αποτελέσματά της και η Πολιτεία θα μάθει τι συνέβη».

«Δεν είναι ανεπαρκής η Ελληνική Αστυνομία, όμως κάποιοι ευθύνονται για το συγκεκριμένο», συμπλήρωσε σχετικά.

Επανερχόμενη στο ζήτημα της μετανάστευσης και δη της παράνομης, τόνισε ότι, «ο φράχτης θα γίνει και θα ολοκληρωθεί, δεν μπορούμε να αναλώνουμε μόνο ανθρώπινο δυναμικό», απαντώντας σε σχετικό σχόλιο πως η ευρωπαϊκή χρηματοδότησή του δεν μπλοκάρει λόγω πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά «λόγω συγκρούσεων μεταξύ των 27».

Παρέμβαση στη συζήτηση έκανε και ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου, Δημήτρης Πέτροβιτς, που έκανε λόγο για «αδίστακτα κυκλώματα των διακινητών. Το τελευταίο διάστημα οι δουλέμποροι, που εισπράττουν πολύ μεγάλα ποσά, εισέρχονται στον αστικό ιστό και τα χωριά, πάνε στο αντίθετο ρεύμα, για να αποφύγουν τις καταδιώξεις».

«Υπάρχει μεγαλύτερη αστυνόμευση στους κόμβους της Εγνατίας και πλέον χρησιμοποιούνται και τα τεχνητά μέσα, τα καρφιά, που τα ενεργοποιούν όταν κρίνουν ότι είναι πολύ επικίνδυνη η καταδίωξη», είπε αναφορικά με αποτρεπτικά μέτρα που λαμβάνονται.

Υπεραμύνθηκε της συνέχισης του φράχτη, τονίζοντας πως, «λειτούργησε αποτρεπτικά το 2020 και τόνισε ότι, είναι «πολύ σημαντικό ότι θα γίνουν τα 35χλμ, αλλά πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τα μέτρα για τα υπόλοιπα 175χλμ. Αλλά πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Το θέμα είναι να κλειστεί ο Έβρος».

Και τόνισε πως, «έχουν δημιουργηθεί νέα περάσματα στον Έβρο», εκτιμώντας πως «μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχουμε πιέσεις».

Τέλος, αναφερόμενος στις αυτοδιοικητικές εκλογές, είπε πως αλλάζει «πόστο» σημειώνοντας ότι, «αποφάσισα να κλείσω τον κύκλο μου στην περιφέρεια και να διεκδικήσω τον ρόλο μου στον Δήμο Αλεξανδρούπολης».





