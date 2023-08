Κοινωνία

Τροχαίο: Τουρίστας ακρωτηριάστηκε στην Κρήτη

Σοβαρό τροχαίο με θύμα έναν τουρίστα σημειώθηκε στην Κρήτη.

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 17 Αυγούστου, στους δρόμους της Κρήτης και συγκεκριμένα στη Χερσόνησο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 26χρονος άνδρας με καταγωγή από το Ισραήλ τραυματίστηκε σοβαρά στα κάτω άκρα με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω.

Στο σημείο άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετάφερε στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν άγνωστες μέχρι στιγμής.

