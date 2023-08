Τεχνολογία - Επιστήμη

Δολοφονία Μιχάλη – Σφακιανάκης: Ακόμα δεν έχουν βγει τα βουλεύματα για άρση επικοινωνιών

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας για την υπόθεση της δολοφονίας του 29χρονου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ότι δεν έχει βγει ακόμα βούλευμα για την άρση των επικοινωνιών, ώστε να ξεκινήσει η έρευνα στα κινητά των συλληφθέντων για τη δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή, στη Νέα Φιλαδέλφεια, αποκάλυψε ο Μανώλης Σφακιανάκης.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», ο πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, εξήγησε πως, «πρέπει να έχουμε 100 βουλεύματα για να εξεταστούν 100 κινητά».

Εκτίμησε πως, «οι χούλιγκανς έχουν φωτογραφίες, ακόμα και από τη στιγμή της δολοφονίας» στα κινητά τους.

Το δεύτερο εμπόδιο για την εξέλιξη των ερευνών είναι ότι, η Κροατία καθυστερεί την αποστολή των ποινικών μητρώων των συλληφθέντων.

«Καθυστερεί η άλλη πλευρά να στείλει τα μητρώα, που ζητούνται μέσω Σένγκεν».

Εξήγησε πως, «οι αστυνομικοί εξετάζουν τα βίντεο στιγμή – στιγμή βλέποντας τα τατουάζ», ενώ σε ερώτηση για το αν υπάρχει ελπίδα για την ταυτοποίηση του δράστη αν δε βρεθεί μέσω κινητού, είπε πως, η επόμενη λύση είναι ο εντοπισμός του μέσω DNA.

Τόνισε, πάντως πως, «μέσα από τα κινητά θα βρεθεί η θέση που βρισκόταν ο καθένας» και κατέληξε πως, «τώρα είναι όλοι ύποπτοι».

