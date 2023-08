Κόσμος

Μεξικό: Απαγωγή και δολοφονία πέντε νεαρών

Οι λόγοι για τους οποίους συμμορίες διακίνησης ναρκωτκών, διευθύνουν τη χώρα και διαπράττουν τέτοια εγκλήματα ανενόχλητες.

Πολλοί στο Μεξικό, χώρα όπου η ακραία βία έχει μετατραπεί σε κοινοτοπία, υπέστησαν παρ’ όλ’ αυτά σοκ χθες Τετάρτη, όταν κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης οπτικό υλικό που πιθανόν τραβήχτηκε όταν δολοφονήθηκαν πέντε νέοι, οι οποίοι απήχθησαν την περασμένη εβδομάδα στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Φωτογραφία και βίντεο, που τελούν υπό επαλήθευση, δείχνουν τους νεαρούς, ηλικίας 19 ως 22 ετών, οι οποίοι απήχθησαν στην πολιτεία Χαλίσκο, προπύργιο συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά.

Στη φωτογραφία εικονίζεται οι πέντε νέοι γονατισμένοι, με τα χέρια δεμένα· στο βίντεο ο ένας από αυτούς δέχεται επίθεση με μαχαίρι, ενώ οι άλλοι κείτονται ήδη στο έδαφος.

Οι οικογένειες «θεωρούν πως υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες (...) να πρόκειται για τους δικούς τους ανθρώπους», είπε προχθές Τρίτη ο εισαγγελέας που προΐσταται της έρευνας, ο Μπλάνκο Τρουχίγιο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η εισαγγελία απέκλεισε χθες φάρμα όπου εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος και παπούτσια, κάτι που «αφήνει να εννοηθεί πως οι πέντε νέοι βρίσκονταν εκεί», σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.

Βρέθηκαν δυο αυτοκίνητα, που ανήκαν στα θύματα, το ένα πυρπολημένο, και μέσα σε αυτό το τελευταίο πτώμα.

Εκφράζοντας το πένθος της, η υποψήφια για το χρίσμα της αντιπολίτευσης ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024 και γερουσιάστρια Σότσιλτ Γκάλβες ανακοίνωσε πως αναστέλλει την εκστρατεία της για 24 ώρες, σε ένδειξη «σεβασμού για τις οικογένειες».

Αντίθετα, ο πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις στους δημοσιογράφους για την υπόθεση ερωτηθείς σχετικά στην πρωινή του συνέντευξη Τύπου, κάτι για το οποίο επικρίθηκε στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται «προφανώς» για υπόθεση που «συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα», έκρινε ο Ενρίκε Αλφάρο, ο κυβερνήτης της Χαλίσκο, μέσω X (του πρώην Twitter).

«Είμαστε αντιμέτωποι με επιθέσεις παράλογες, βίαιες, στρεφόμενες κατά της σταθερότητας της Χαλίσκο, που απαιτούν αντίδραση του μεξικανικού κράτους», πρόσθεσε.

Στο Μεξικό έχουν καταγραφτεί πάνω από 400.000 δολοφονίες μετά το 2006, ενώ πάνω από 110.000 άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί από τα χρόνια του 1960. Τα περισσότερα από τα εγκλήματα αυτά οι αρχές τα αποδίδουν σε πολέμους μεταξύ συμμοριών ή σε αντίποινα των καρτέλ για ενέργειες των δυνάμεων ασφαλείας. Η βία απογειώθηκε το 2006, όταν ο τότε πρόεδρος Φελίπε Καλδερόν κήρυξε τον «πόλεμο» κατά των καρτέλ των ναρκωτικών, αναπτύσσοντας τον στρατό στο εσωτερικό της χώρας.

