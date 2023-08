Κοινωνία

Σύλληψη διακινητή μετά από καταδίωξη

Ανθρώπους μέσα στο πορτ παγκάζ του αυτοκίνητου που παράτησε φεύγοντας τρέχοντας έκρυβε ο συλληφθείς.

Μετά από πεζή καταδίωξη και παρά την σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, συνελήφθη τελικά 21χρονος Σύρος από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, ο οποίος προηγουμένως, κινούμενος με το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητό του επί της εθνικής οδού Σερρών-Θεσσαλονίκης (ύψος κόμβου Ξυλούπολης), δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον έλεγχο.

Στη συνέχεια, μπήκε με το όχημά του σε χωματόδρομο, το ακινητοποίησε και τράπηκε σε φυγή, όμως, οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο, εντοπίσθηκαν στον χώρο των αποσκευών τέσσερα άτομα.

